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▲2026「鐵路便當節」現場場域圖公開，攤商名單一覽。（圖／取自「鐵路便當節」臉書）

林聰明沙鍋魚頭創新品牌「小聰明食堂」 推龍蝦便當

▲「林聰明沙鍋魚頭」以全新國民食堂品牌「小聰明食堂 Mini Smart」到場，推出多款便當包含「聰明龍蝦雞滷飯便當」。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

▲「小聰明食堂 Mini Smart」也有嘉義火雞肉片便當。（圖／林聰明沙鍋魚頭提供）

台北天成推40年經典味道 每日限量100個

▲台北天成飯店推出經典台式「天成台式風味便當」以及道地江浙「天成江浙風味便當」。（圖／台北天成飯店提供）

國營臺灣鐵路股份有限公司舉辦「鐵路便當節」邁向第11屆，今年活動將於2026年明（5）日登場，活動將至6月8日，地點就在臺北車站1樓多功能展演廳。今年除了台鐵自家新創便當之外，還將有15家日本鐵道業者跨海應援，另外台灣名店包含林聰明沙鍋魚頭、台北天成飯店也都推出自家獨門口味。台鐵表示，今年包括國際業者、文化創意品牌及異業品牌跨域參展，也將首度公開由台鐵台北、七堵、台中、高雄、花蓮與台東等餐旅分部合力研發年度限定餐盒，對接「風味傳承」與「創新食感」。台鐵說，詢問度最高的是以職人最高規格打造「鰻香豐味木盒便當」、「珍饌羽珠燒雞蒸籠便當」、「石分鰻意木盒便當」及「海陸雙響蒸籠便當」。另外也有多家日本業者，包含淡路屋推出「海與山原創配色章魚壺飯」，JR北海道Fresh Kiosk推出「函館北斗特製便當」，近江鐵道也有「近江牛咖哩便當」。已經創立超過73年的嘉義人氣名店「林聰明沙鍋魚頭」，則是以全新國民食堂品牌「小聰明食堂 Mini Smart」，將於現場推出多款便當，主打的「聰明龍蝦雞滷飯便當」，是運用林聰明旗下「聰明鍋」與北部分店中人氣極高的龍蝦食材，搭配上林聰明的招牌火雞肉與滷肉。小聰明食堂堂主林佳慧分享，在嘉義人的生活日常裡，火雞肉飯便當是一週、甚至一天吃好幾次也不會膩的極簡美味，因此小聰明食堂也推出雞肉飯便當。小聰明食堂並推出優惠，便當全面提供加價10元即享沙鍋湯一碗，更推出充滿趣味的復古轉盤活動，凡現場消費滿200元即可參加轉盤一次，獎項包含立即折扣、品牌小點、還有貓喜鑰匙圈等限定文創商品。台北天成飯店則是推出傳承40年的好味道「天成台式風味便當」與「天成江浙風味便當」，每日限量100個售完為止。天成飯店提到，其中的「天成台式風味便當」原價450元現場優惠價350元，豐富的配菜有鹹甜交織的手工香腸，滑順細緻的桂花炒蛋以及金黃香酥的蝦餅，飯店招牌油雞軟嫩多汁帶有淡淡滷汁清香，主食以烏魚子搭配軟糯油飯呈現經典，鹹香、油潤又飽滿的豐富層次，整體展現不凡台味饗宴。