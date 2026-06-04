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教會不替羅塞蒂神父言論背書

美國政府近期公布一系列外星人、不明飛行物（UFO）與不明異常現象（UAP）資料，引發外界熱議。對此，華盛頓天主教大主教區（Roman Catholic Archdiocese of Washington）首席驅魔師羅塞蒂神父（Monsignor Stephen J. Rossetti）表示，許多UFO目擊事件是邪靈所為，然而，此番發言引起爭議，華盛頓天主教大主教區總主教麥克羅伊（Robert McElroy）週三宣布，解除羅塞蒂神父的驅魔師職務，並稱教區將與羅塞蒂神父領導的聖彌額爾靈性復興中心（St. Michael Center for Spiritual Renewal）切割關係。根據《美聯社》報導，羅塞蒂神父日前在公開評論UFO目擊事件時表示，「這裡存在一種危險，身為一名驅魔師，我希望提醒大家，惡魔喜歡隱藏自己...牠們不希望我們知道牠們在做什麼，因為當我們渾然未覺時，牠們的影響力更大。牠們可能悄悄進入你的思維，操控世界上的一些事情，影響我們去做邪惡的事。我個人相信，許多、甚至是絕大多數、UFO目擊事件其實都是惡魔所為」。麥克羅伊表示，羅塞蒂將UFO與惡魔聯繫起來的言論，透過聖彌額爾靈性復興中心在社群媒體散播，「嚴重損害了教會對魔鬼、惡魔及驅魔儀式極為嚴謹且明確的教導」，於是做出解除其驅魔師職務的決定。川普政府近期對UAP檔案的解密動作，也對美國的宗教界帶來影響，之前曾有牧師宣稱是外星人創造了人類、發明了耶穌和聖經，同樣造成廣泛爭議，許多民眾認為宗教界對於外星生命應抱持更審慎的立場。羅塞蒂神父在遭到解除驅魔師職務後，發聲請求外界原諒，稱自己將未來將持續努力，確保自己以及中心的所有工作都遵循教會的教導。羅塞蒂神父說他個人並不相信地球以外的宇宙存在生命，但即使是相信其他星球存在生命的人，依然可以是虔誠的教徒，兩者並不衝突。