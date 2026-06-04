我是廣告 請繼續往下閱讀

柯志恩39.7%緊咬賴瑞隆40.3% 選情陷入激烈拉鋸

「青年低薪」成最大痛點！高雄負債高居六都之冠

年底高雄市長選舉進入倒數階段，藍綠陣營競爭態勢逐漸升溫，根據最新民調結果顯示，國民黨參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆，雙方支持度幾乎打成平手，差距僅0.6個百分點，落在誤差範圍內，更顯示這場被視為藍綠決戰的「港都市長之爭」至今仍充滿變數。根據《TVBS》最新民調，高達88.8%的高雄市民表示年底將會出門投票，而在藍綠對決情境下，賴瑞隆獲得40.3%的支持度，柯志恩則以39.7%緊追在後，雙方差距僅0.6個百分點，幾乎呈現五五波局面。此外，仍有19.9%的選民尚未決定支持對象，成為左右選情的關鍵力量。距離投票日仍有5個月餘時間，未表態選民的流向以及兩陣營後續攻防，將成為決定勝負的重要變數。除了支持度之外，民調也同步調查兩位參選人的好感度，結果顯示，柯志恩獲得36.5%的市民表示喜歡，其中8.6%非常喜歡、27.9%還算喜歡；賴瑞隆則獲得31.0%的喜好度，包括7.9%非常喜歡、23.1%還算喜歡。值得注意的是，約有4成左右的受訪者對兩人都表示「沒有意見」，反映不少選民仍處於觀望狀態，也讓未來選戰仍有相當大的開發空間。至於現任高雄市長陳其邁執政表現方面，民調顯示有68.1%的市民表示滿意，其中35.3%非常滿意、32.8%還算滿意；不滿意者則為19.7%。高滿意度顯示陳其邁施政獲得多數市民肯定，也被視為民進黨在年底選戰的重要優勢。不過，這股執政紅利能否完全轉移到接棒人選身上，仍有待後續觀察。雖然市府滿意度維持高檔，但高雄市民對於城市發展仍有不少期待，調查顯示，在「最需要加強的施政項目」中，排名第一的是青年低薪問題，占24.8%；其次為居住及房價問題，占22.6%；第三則是經濟與就業問題，占22.1%。顯示民眾最在意的仍是薪資成長、居住負擔與產業發展等民生議題，也可能成為未來選戰攻防的核心焦點。此外，高雄市財政狀況同樣受到關注，根據調查，截至今年4月底，高雄市政府負債規模達2243億元，平均每位市民約負擔8.3萬元，為六都最高。雖然市府強調，相較6年前債務已明顯下降，但仍有56.9%的受訪者認為高雄負債問題相當嚴重，反映市民對財政紀律仍抱持高度關切。本次調查由《TVBS》民意調查中心執行，調查期間為5月27日至6月2日，針對年滿20歲、戶籍設於高雄市的民眾，透過電腦輔助電話訪問系統進行市話隨機抽樣，共成功訪問1207位高雄市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.8個百分點，並依高雄市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度加權處理。