台股今（4）日受美股收黑影響，開盤下跌95.09點，隨後更慘遭急殺逾500點，最低點來到45887.19點，午盤小幅震盪，跌444點，報46014.93點；台積電午盤跌20元，報2405元。
櫃買指數午盤持續走跌，跌4.27點，報442.55點。權值股午盤多數續殺，台積電午盤跌20元，報2405元；鴻海下跌10元，報299元；台達電下跌30元，報2425元；廣達下跌9.5元，報407.5元；聯發科下跌20元，報4525元；富邦金呈平盤，報113元。
重電族群今天逆勢走強，士電、亞力亮燈漲停，華城、中興電盤中股價最高漲幅也都超過半根停板。
而隨著先進製程與封裝需求持續暢旺，相關設備、檢測及材料廠成為盤面吸金亮點。港建開盤逆勢抗跌，雖震盪但一路走高，盤中一度逼近漲停板；宜特開盤雖跌至盤面下，但盤中逆勢翻紅，最高來到184元，截至午盤小漲逾1%。
市場分析，近期大盤處於高檔震盪格局，強勢族群輪動速度較快。建議投資人追高時留意量能是否爆量收長上影線，並以短期均線作為防守依據。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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重電族群今天逆勢走強，士電、亞力亮燈漲停，華城、中興電盤中股價最高漲幅也都超過半根停板。
而隨著先進製程與封裝需求持續暢旺，相關設備、檢測及材料廠成為盤面吸金亮點。港建開盤逆勢抗跌，雖震盪但一路走高，盤中一度逼近漲停板；宜特開盤雖跌至盤面下，但盤中逆勢翻紅，最高來到184元，截至午盤小漲逾1%。
市場分析，近期大盤處於高檔震盪格局，強勢族群輪動速度較快。建議投資人追高時留意量能是否爆量收長上影線，並以短期均線作為防守依據。
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