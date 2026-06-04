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韓國女團TWICE的第6次世界巡演「THIS IS FOR」從去年跑到今年還沒跑完，近期在阿姆斯特丹的演唱會上，成員娜璉被捕捉到在舞台上不斷劇烈喘氣、咳嗽的疲憊模樣。影片流出後不僅讓台下歌迷驚嚇不已，更引發外界批評經紀公司行程安排過於緊湊，導致成員們的身體健康都亮起紅燈。根據阿姆斯特丹場的現場歌迷指出，娜璉似乎從演唱會一開場就身體不適，不僅數度咳嗽，在部分舞蹈動作的轉換上也顯得有些吃力，偶爾甚至比其他團員慢半拍。在賣力完成高強度歌曲〈Dance The Night Away〉的表演後，她更是明顯喘不過氣、只能大口呼吸。甚至在退到舞台後方喝水調節呼吸時，還疑似不小心被水嗆到，整個人看起來已經逼近體力極限。看到娜璉在台上咳不停又硬撐的模樣，大批粉絲紛紛湧入社群平台表達擔憂，直言過去從沒看過她喘得如此嚴重，畢竟娜璉平時總是展現專業，很少把疲勞表現出來。由於「THIS IS FOR」世界巡演的規模十分驚人，總計安排了高達78場演出，去年7月從首爾起跑一路唱到今年6月，橫跨全世界大移動的密集趕場，讓粉絲不禁強烈呼籲經紀公司JYP娛樂必須適度調整行程，給予成員充足的休息時間。事實上，在漫長又高強度的巡迴演出，早已讓多位成員的健康陸續拉警報。先前在費城站時，成員Sana就被拍到在台上低頭、身體微微搖晃且呼吸急促的畫面，似乎在強忍不適努力站穩；在此之前，定延、多賢與彩瑛也曾因為身體狀況不佳而缺席部分地區的演出，費城場當天Mina更是因病遺憾缺席。