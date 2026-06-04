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提醒台灣：川普交易性格也不一定能決定台灣政策

台灣應該務實做好能做的事

共和黨意識到美國制度現實一面：選票會算帳

川普擁有極大權力仍碰到制度天花板

美國眾議院昨以215票贊成、208票反對，通過一項限制總統對伊朗持續軍事行動的戰爭權力決議（War Powers Resolution），要求總統除非獲得國會正式授權或宣戰，否則必須撤回部署在伊朗境內的美軍部隊。對此，旅美學者翁履中今（4）日指出，川普真正碰到的是制度天花板，因美國總統權力雖大，卻不能讓所有事情都變成「他說了算」，國會、法院、選舉與民意仍會限制總統。；真正關鍵在於白宮交易邏輯、國會反中共識、軍工利益、印太戰略、盟邦安全與選舉壓力之間的拉扯。台灣不能把命運寄託於任何一位美國總統，而應強化自身實力與戰略價值。翁履中今發文提及，川普2.0雖仍強勢主導美國政治，但近期國會、法院、民意與共和黨內部開始對其踩煞車。對台灣來說，這也是一個重要提醒。台灣不應該把川普與其官員的談話，簡化成「川普會不會賣台？」或「川普會不會挺台？」，因美國對台政策真正的關鍵，不是一個人的一句話，而是白宮交易邏輯、國會反中共識、軍工產業利益、印太戰略官僚、盟邦安全架構，以及選舉政治壓力之間的拉扯。翁履中說，川普可以讓台灣感到不安，但他也不一定能完全按照自己的意思重寫美國制度。即使川普想與北京交易，也不代表他一個人就能決定放棄台灣。國會、軍方、國安官僚、軍工體系、盟邦承諾與印太戰略，都會形成牽制。若未來接續川普的美國領導人，都是「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的接班人，只在乎西半球，只用交易眼光看待盟友，只把台灣視為談判籌碼，而不是印太戰略中的關鍵節點，那才是台灣必須嚴肅面對的長期風險。台灣位於第一島鏈關鍵位置，牽動美國印太戰略、盟邦信心、半導體供應鏈與區域權力平衡。但這些理由能維持多久，不只取決於華府，也取決於台灣自己手中有多少實力。因此，從國家利益與人民福祉來看，台灣最不該做的，就是把自身命運完全寄託在某一位美國總統身上。相信川普也好，懷疑川普也好，都不如務實地把台灣能做的事情做好。翁履中指出，川普2.0以來，外界普遍感受到川普似乎已掌控共和黨、國會與美國政治節奏，但近期事件顯示情況比「川普稱王」更複雜。川普雖仍強大，握有白宮行政權、共和黨基本盤、媒體議題設定能力及對黨內議員的壓力，但並非無敵。共和黨眾議院願意通過限制伊朗戰爭權力決議，代表部分共和黨人已意識到，戰爭若推高油價、通膨並造成國際局勢失控，政治成本終將反映在中期選舉；反武器化基金爭議也顯示，當政治忠誠代價高到難以向選民交代時，共和黨人也會猶豫。川普仍能主導政治，但選票會算帳。不過，川普並非將就此失去權力，只是碰到美國制度的天花板。翁履中強調，川普面臨的問題不是沒有權力，而是部分決策跨得太遠，超過制度與選舉政治可容忍範圍，因此法院、國會甚至共和黨內部開始踩煞車。他認為，美國總統本就掌握外交、軍事、行政命令、司法任命與議題設定等龐大權力，川普特殊之處在於更敢把權力推向極限；但白宮再大也不是皇宮，川普碰到的不是單純失敗，而是制度天花板。即使總統權力極大，也不能讓所有事情都變成「他說了算」。