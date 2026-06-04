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▲黃仁勳這次來台大吃台灣美食，親民模樣圈粉無數。（圖／翻攝自X@nvidia）

I got to spend all day today with Jensen in Taiwan: talking with thousands of engineers and eating street food at a night market. Jensen is received as a rockstar in Taiwan, like it's Beatles in the 60's. It's mind-blowing and fun to watch. But most importantly, through all the… pic.twitter.com/iSGGYhqUQd



— Lex Fridman (@lexfridman) June 2, 2026

「AI教父」NVIDIA執行長黃仁勳，因身價破5兆而有「兆元男」的稱號。而他近期訪台大吃台灣美食，昨（3）日還與YouTube累積500萬粉絲的美國知名科技播客Lex Fridman，一起吃芒果冰。黃仁勳還疑似想偷吃對方的冰，Lex Fridman直接雙手抱住碗護食，照片曝光讓網友全笑翻，還喊話黃仁勳：「把店買下來。」Lex Fridman昨日於X分享一張與黃仁勳在冰店的合照，兩人雖然一起微笑看向鏡頭，但往下看似乎正要開啟一場爭奪大戰，只見桌上只有一碗芒果冰，黃仁勳前面空空，手上卻拿著湯匙。反觀Lex Fridman前面沒有湯匙，卻有一碗滿滿的芒果冰，他還將雙手圍住碗，看起來在保護這碗冰不受黃仁勳的侵害。照片曝光後，火速引發熱議，網友都被這個看起來有非常多故事的照片笑翻，「現行犯手持凶器，虎視眈眈」、「老黃：給我吃一口，還是我把這間買下來，自己選」、「好好笑，護食的好明顯。」不過比起照片中的「暗潮洶湧」，Lex Fridman在文中則是顯得非常平靜，他表示自己一整天跟黃仁勳一起在台灣度過，和數千名工程師交談、在夜市吃街邊小吃，他還大讚黃仁勳在台灣就像是位搖滾巨星，「就像是60年代的披頭四一樣，非常令人震驚，但又十分有趣。」Lex Fridman是當今全球極具影響力的播客主持人之一，同時也是麻省理工學院（MIT）的前人工智慧研究員與學者。Lex Fridman出生於蘇聯（現烏克蘭），後移居美國並取得電腦科學碩博士學位。他曾在Google從事機器學習研究，隨後加入MIT專攻自動駕駛、人機互動與深度學習。他自2018年開設節目《Lex Fridman Podcast》，專訪對象涵蓋科技巨頭、諾貝爾獎得主、哲學家及各界領袖，目前YouTube頻道已累積500萬訂閱者。