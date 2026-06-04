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2026年NBA總冠軍賽首戰於聖安東尼奧火熱開打，紐約尼克隊克服比賽中段最多14分的落後劣勢，最終以105：95逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺隊。球隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）本場比賽攻守俱佳，賽後他受訪時也露出感性一面，直言他感覺過世的母親像是一直在看台上守護他，讓自己感到非常舒適與安慰。本場比賽尼克隊能成功逆轉，唐斯絕對是頭號功臣。他不僅繳出18分12籃板的「雙十」成績單，更在防守端給予馬刺隊球星文班亞馬（Victor Wembanyama）極大的壓迫感。唐斯和米切爾·羅賓遜（Mitchell Robinson）的臂展優勢，讓文班亞馬在進攻端難以施展。此外，當唐斯在外線對位時，他能利用更低的重心正面突破文班亞馬，並在關鍵時刻展現組織能力與進攻效率。比賽後段，唐斯不僅封蓋了尚帕尼（Julian Champagnie）的拋投，更助攻布倫森（Jalen Brunson）完成快攻得分，展現了無與倫比的影響力。尼克隊當家球星布倫森儘管在首節即接連遭遇右膝與左腳踝傷勢，甚至一度被迫回到更衣室治療，但他仍綁著厚重繃帶重返賽場，全場奮戰拿下 30 分。布倫森的堅韌意志力早已是球隊的精神標竿，他的表現也證明了尼克隊不輕言放棄的文化。唐斯在接受《Inside the NBA》節目賽後訪問時透露，歐尼爾（Shaquille O'Neal ）在賽前親自指導他，建議他必須打得更具侵略性，並主動尋找得分機會。唐斯聽取了歐尼爾的建議，即使面對本季的年度最佳防守球員文班亞馬（Victor Wembanyama），他依然堅決地採取進攻策略。今晚他數次利用自己的低重心，切入突破文班亞馬防守，造成殺傷。唐斯認為自己在場上看到了可以奏效的進攻模式，且該策略在比賽初期確實發揮了作用。不過，唐斯依然強調，無論個人數據如何，一切的核心與目標都是為了贏得比賽。除了球場上的統治力，唐斯在賽後分享了一段感人時刻。他在接受《Inside the NBA》訪問時透露，這場他在總冠軍賽初登場的比賽中感到前所未有的冷靜與放鬆。唐斯表示：「我感覺自己像個孩子，在這裡打球真的很開心。這感覺很奇妙，就像回到了小時候準備參加AAU比賽一樣。在某種程度上，我覺得在看台上看到了母親，這讓我感到非常舒適與安慰。」這份來自天堂的守護，讓唐斯在面對壓力極大的總冠軍賽首戰時，能以純粹且熱愛籃球的心態，率領尼克隊奪下關鍵首勝。唐斯的母親賈桂琳（Jacqueline Cruz-Towns）因感染新冠肺炎於2020年4月病逝。此外，唐斯家族中共有多達8名親人因該病毒離世，他本人也曾於2021年1月確診新冠肺炎。