我是廣告 請繼續往下閱讀

比特幣近期不斷下跌，觸及近兩個月低點，一度跌至6萬1千美元，在熊市中彷彿成為過時產品，就連過去熱衷炒幣的韓國年輕人都不玩了。專家分析，此次下跌並非僅因 ETF 資金流出或最大持有者Strategy拋售等因素，而是反映了更深層的問題，比特幣在各項投資競爭中完全處於劣勢。中國財經網站華爾街見聞報導指出，比特幣近幾日持續下跌。在昨日一度跌至 66123 美元，今日更一度跌到61000美元附近，創下兩個月新低，以太幣也創下三個月新低，目前交易價格為 1,855 美元。對於目前流傳的許多解釋，包含ETF資金流出、地緣政治緊張局勢，以及全球最大的比特幣持有企業Strategy意外減持比特幣等等因素。彭博分析師韋瑪（Sid Verma）認為，這些解釋都說得通，但可能只是表面現象。真正的問題在於更深層次，比特幣在資產競爭中正在落後。他提到，過去有很長一段時間，利率接近零，現金不斷貶值；股票估值偏高；人工智慧當時也還只是一個概念；黃金的漲幅也十分有限。分析指出，當時比特幣的競爭對手並非某種特定的資產，而是「投資者的不滿」，對通貨膨脹的恐懼以及對現有投資選擇的不滿，但現在市場改變了，他點出三個重要原因：黃金勝出，擔憂通膨的投資者現在更傾向於購買黃金、能源股和大宗商品生產商的股票，而不是比特幣。這些資產有實體支撐，具有定價權，而且其邏輯也更直接明了。人工智慧股票也勝出。尋求高成長的投資者現在可以投資那些利用人工智慧技術並擁有實際收入和利潤的公司。比特幣無法產生現金流，在這個領域沒有任何優勢。穩定幣和加密貨幣基礎設施才是贏家，即使是想投資加密貨幣的投資者，也不一定要買比特幣。他們可以投資交易所、穩定幣業務、支付網路和代幣化金融公司，這些標的表現與加密貨幣產業的實際普及率直接相關。