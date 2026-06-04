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▲業界人士認為，沒有愛莉莎莎的品牌知名度，Raj的線上課程根本不會賣到3.7萬套。（圖／愛莉莎莎Threads＠goodalicia）

百萬YouTuber愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師Raj合作推出線上瑜伽課程，吸引超過3.7萬名學員購買，創下驚人銷售成績，然而近日雙方卻公開撕破臉，Raj在社群平台發文痛批愛莉莎莎是「騙子」與「操控者」，更聲稱自己僅獲得總收益的1%，愛莉莎莎狂賺4億自己卻只拿到500萬讓外界一片譁然。面對指控，愛莉莎莎則拍片回應，強調對方實際收入超過500萬元台幣，並非外界認知的1%分潤。對此，業界人士揭露殘酷真相，直言：「真正的不平等，不是分潤比例！」由於愛莉莎莎課程平台顯示累計學員超過3萬7000人，不少網友以原價估算後認為總銷售額可能突破4億元，因此開始討論雙方合作是否存在不公平現象。隨著話題持續延燒，許多人將焦點放在分潤比例上，認為老師身為課程核心內容提供者，應該獲得更多收益；不過也有人指出，單純從銷售數字判斷並不完整，課程背後仍涉及廣告投放、企劃包裝、平台營運與行銷成本等多項支出。有曾參與課程行銷的業界人士發文分析，表示類似事件在知識型課程市場其實屢見不鮮，他指出過去課程合作模式經歷多次演變，從早期單純五五分帳，到如今廣告費、行銷策略與銷售培訓都由合作方共同承擔，成本結構已與過去不同。許多老師擅長教學，卻未必具備市場操作能力，因此課程能否賣出規模，往往取決於背後的品牌與流量資源，而不只是課程內容本身。該名業界人士認為，這起事件真正值得討論的並非分潤比例，而是品牌價值的差距，他指出若沒有愛莉莎莎多年累積的知名度、社群影響力與粉絲信任，課程未必能在短時間內創造如此驚人的銷售成績。換句話說，Raj提供的是專業內容，而愛莉莎莎提供的則是長達十年經營而來的流量與市場影響力，兩者缺一不可，也讓合作關係變得更加複雜。隨著雙方各說各話，事件已從單純的合作糾紛，逐漸演變成關於個人品牌價值的討論，許多創作者與課程經營者也開始反思，在網路時代最重要的資產究竟是專業能力，還是能夠帶來流量與轉換的影響力。對不少業界人士而言，愛莉莎莎與Raj的爭議並非單純誰拿得比較多，而是再次證明品牌、社群與信任累積的重要性，而這些往往比單次課程收入更具價值。