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▲「饗食天堂」推出新菜色，以「盛夏饗宴 啤酒美味無限」為主題。（圖／饗賓集團提供）

9道新菜包含下酒料理 必吃胡椒蝦、燉牛頰

果然匯也有新菜 鮮果手捲、炙香蔬鮭握壽司等

▲「果然匯」也有8道盛夏新菜（圖／饗賓集團提供）

台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」也有新主題 爐烤牛、和牛堡皆有

▲台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳6月10日起推新主題「仲夏美牛饗肉節」。（圖／六福萬怡提供）

饗賓集團表示，旗下人氣國民Buffet「饗食天堂」與蔬食百匯「果然匯」自6月5日起至8月31日止，同步推出期間限定的夏季饗宴。「饗食天堂」以「盛夏饗宴 啤酒美味無限」為題，推出包含胡椒蝦、燉牛頰肉等下酒料理，並有5款啤酒，包含受年輕人喜愛的日系「冰結」品牌。「饗食天堂」餐價最低為平日下午茶，每人758元+10%。饗賓集團提到，「饗食天堂」本就有經典紅白酒與生啤酒，今夏更全面升級引進5款人氣罐裝異國啤酒，包含經典不敗的「海尼根」與充滿日系果香的「冰結調酒」。並同步推出9道夏季限定料理，像是「椒麻雞腿佐酥脆鍋巴」，選用去骨雞腿肉酥炸至金黃，外酥內嫩；經典台味「蒜香胡椒蝦」以濃郁蒜香與胡椒將鮮蝦炒至入味，鹹香辛辣與蝦肉鮮甜交織；「醬燒慢燉牛頰肉」則以潮州滷水慢火悶燉牛頰肉至軟嫩入味，拌蒜辣醬、香菜與滷花生，微辣開胃。此外「饗食天堂」也新推出「蒜香鯷魚彩蔬溫沙拉」、「紅甘握壽司」、「香菇鮮筍雞湯」等多道夏季海陸佳餚。晚餐時段更限定供應的「川辣羊肉尬年糕」，而下午餐時段則限定推出「蒜香椒鹽舞鮮菇」。另外，「果然匯」也有8道盛夏新菜，像是「梅香珊瑚晶凍」、「夏柑鮮果手捲」、「炙燒松露起司加州捲」與平日午晚餐限定供應的「炙香蔬鮭握壽司」等。「果然匯」餐價最低為平日午、晚餐與假日下午茶，每人638+10%。敘日全日餐廳也宣告，將自6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等菜色，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五、六晚餐更加碼推出戶外燒烤吧，由主廚現場炭烤蜜汁豬肋排、蒜香炭烤雞腿排、紙烤檸檬香草鱸魚、炭烤奶油扇貝及多款時蔬串燒。假日餐檯同步加碼多道限定美饌，包括酥香外皮包覆鮮嫩牛肉的經典威靈頓牛排、散發濃郁松露香氣的奶油松露牛肉燉飯，以及鮮甜飽滿的蒸烤蒜蓉牡蠣。搭配香箱蟹海鮮吧與南極雪蟹等。