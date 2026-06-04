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▲7-11自6月10日起與韓國的軟萌教主「線條小狗」跨界合作，思樂冰、霜淇淋通通換上新視覺。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11推出冰品抽抽樂優惠，最大獎有機會抽到最低任2支0元起。（圖／7-11提供）

▲3款換上療癒小狗包裝的圓形飯糰，包含人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」、「炙燒明太子鮭魚飯糰」以及全新商品「韓式鮪魚拳頭飯糰」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅」以豐富餡料滿足輕食需求；「拿坡里風味肉球義大利麵」以多汁肉丸搭配經典蕃茄肉醬麵。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲線條小狗的療癒魅力延續到甜點系列，「QQ茶拿鐵鬆餅」、「Mister Donut粉紅泡泡甜甜圈」、「布丁大福」、「茶拿鐵蛋糕捲」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲OK超商購買指定啤酒／調酒商品單筆消費滿999元，即限量贈送「拿坡里義式炸雞桶（5塊）」。（圖／OK超商提供）

7-11聯名韓國超人氣IP「線條小狗」，包括霜淇淋、鮮食、全店集點周邊通通有，其中霜淇淋也換上新口味「檸檬起司酷聖霜」、「阿聰師 芋頭牛奶霜淇淋」、「鹹花生奶油酷聖霜」，且即起天天可抽「冰品抽抽樂」，最大獎任兩件0元，若手氣沒這麼好，可以等6月17日起至21日，雪淋霜買2送2、可寄冰。7-11自6月10日起與韓國的軟萌教主「線條小狗」跨界合作，思樂冰、霜淇淋通通換上新視覺，「檸檬起司酷聖霜」、「鹹花生奶油酷聖霜」經典口味回歸；雪淋霜更首度攜手大甲糕點名店推出「阿聰師芋頭牛奶霜淇淋」，原料選用大甲檳榔心芋與鮮乳製作，完美融合口感滑順不膩。自6月17日起至6月21日前，「雪淋霜」行動隨時取，杯裝全口味買2送2、限量3.5萬組、每會員限購1組。也別忘記參加7-11「冰品抽抽樂」，每日可在APP、LINE抽取4次冰品優惠券，最大獎有任兩件0元，相當於霜淇淋、思樂冰、冰淇淋都可0元帶回家。買任2件冰品還可以用69元加購線條小狗保冰袋。7-11線條小狗鮮食聯名，有3款換上療癒小狗包裝的圓形飯糰，包含人氣商品「石安牧場溏心蛋飯糰」、「炙燒明太子鮭魚飯糰」以及全新商品「韓式鮪魚拳頭飯糰」。還有「鮪魚雞蛋鮮蔬捲餅」則以豐富餡料滿足輕食需求、義大利麵及焗飯系列也同步推出「拿坡里風味肉球義大利麵」以多汁肉丸搭配經典蕃茄肉醬麵、「雙拼起司紅醬焗飯」豪邁燻腸與烤雞雙主菜，冷凍則有「奶香起司烤雞筆管麵」與「海鮮披薩」。甜點系列有「草莓優格愛心馬卡龍」酸甜草莓醬拌入法國愛樂薇Sour Cream製成雙餡口感；「布丁大福」則以軟Q的大福外皮，包裹整顆布丁與特製卡士達餡；「茶拿鐵蛋糕捲」、以及阿薩姆紅茶搭配黑糖QQ的「QQ茶拿鐵鬆餅」、「Mister Donut粉紅泡泡甜甜圈」粉嫩嫩的牛奶巧克力淋醬與Q彈口感；更首度於全台逾160間哈燒專櫃門市，獨家打造線條小狗造型的「線條小狗雞蛋糕」。另外，7-11雙茶品牌CITY TEA、!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR，6月10日起全面換上8款線條小狗喝手搖飲的主題設計杯，6月23日前CITY TEA、CITY PEARL所有特大杯飲品2杯88元、不可思議茶BAR 售價65元以上特大杯飲品第2杯半價。2026年體壇最大盛事「世界盃足球賽」即將開打！OKmart即日起至6月24日推出「國際啤酒節」活動，活動期間指定啤酒享任選3件79折、6件77折優惠（部分商品除外。OKmart更瞄準世足觀賽必備的「雞+酒」黃金組合商機，即日起至6月24日，凡購買指定啤酒／調酒商品單筆消費滿999元，即限量贈送「拿坡里義式炸雞桶（5塊）」兌換券一張。同步推薦多款人氣「下酒神器」，即日起至6月24日，在應援零食方面，經典零食「可樂果」特別推出最適合搭配冰涼啤酒的重口味系列，包含炒海瓜子、椒鹽炸雞、醬烤牛五花等風味，160g大包裝享任選2件99元優惠；而香辣夠味、口感紮實的「Yo Hot 魚豆腐」（原味/辣味）則祭出任選2件30元優惠。