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🟡《戰鬥陀螺》基本配置

▲戰鬥陀螺款式眾多，隨著戰刃、輪盤、軸心改造外形，能產生不同的對戰策略。（圖／BEYBLADE X官網）

🟡《戰鬥陀螺》怎麼比賽？

🟡《戰鬥陀螺》怎麼買？

3、2、1，Go Shoot！近期全台掀起一股《戰鬥陀螺》風潮，最新世代《戰鬥陀螺 X》（Beyblade X）成為孩子們的社交新寵，與過往世代相比，陀螺在對戰盤內的超高轉速和撞擊，讓《戰鬥陀螺》成為跨世代潮流運動，《NOWNEWS》也透過本文解析「新手如何入坑、戰鬥陀螺組成、遊戲規則」等資訊。不管是要自己入坑或陪孩子玩，首先必須先搞懂戰鬥陀螺的身體密碼，一顆正統的《戰鬥陀螺》主要由「3大零件」垂直組裝而成，分別是「上蓋的戰刃、中層的輪盤、底座的軸心」，玩家可以透過替換，搭配數百種陀螺體質，除了娛樂，也是邏輯結合物理思考的益智教材。《戰鬥陀螺》最上層的外殼，會決定外觀呈現，以及對戰時的撞擊點。《戰鬥陀螺》中層的零件，可以平衡重心，並決定陀螺高度。《戰鬥陀螺》最底層，對戰時將左右移動軌跡與續航力。在《戰鬥陀螺》的對戰中，陀螺主要分為4大流派，「攻擊型」擁有高爆發力，外型常常有多缺口，藉此提高攻擊力；「防禦型」外觀圓滑，主要為了緩解對手衝擊力道，「耐力型」則是注重延長旋轉時間，最後則是攻擊、防禦皆有一定能力的「平衡型。」許多人好奇戰鬥盤前到底在爭什麼？事實上，《戰鬥陀螺》擁有嚴格的「國際賽事規則」，每人每場準備3顆陀螺，並明確標記上場順序，每顆陀螺零件不可重複，先拿到4分者獲勝，計分方式如下：獲得1分獲得1分獲得2分將對手陀螺撞進戰鬥盤的「極限出場區」，導致對手無法回到戰鬥區，獲得3分 。目前《戰鬥陀螺 X》系列，都是由日本玩具大廠 TAKARA TOMY 製作，台灣則由麗嬰國際 獨家代理引進，家長與玩家可以前往各大百貨公司的 Funbox Toys、玩具反斗城、大型連鎖量販店，或是經官方認證的在地專業卡牌玩具店購買。不過市面上也充斥著許多價格異常低廉的仿冒品，建議玩家，購買《戰鬥陀螺》時，務必鎖定正版外盒的「兩大指標」，第一是認明外盒右上角的日本原廠「TAKARA TOMY 藍綠色商標」，第二則是檢查盒背是否貼有 麗嬰國際的中文商品檢驗標籤與商檢號。