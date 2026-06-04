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重懲虐童者！盧秀燕：彰顯孩子們的公道

社會局承諾：重新檢視跨縣市通報機制

台中市爆發震驚社會的虐童致死案，年僅2歲的女童「萱萱」（化名）遭母親同居人林佳詳長達3個多月殘忍施虐，不僅全身多處骨折、頭部重創顱內出血，最終更因敗血症不幸喪命。案件曝光後，引發輿論憤怒，外界也質疑台中市府保護網出現漏洞。對此，台中市長盧秀燕表示，對案件感到非常心痛與不捨，強調必須予以施暴者重罰、嚴懲。盧秀燕今（4）日受訪時指出，根據台中市家防中心表示，該個案經常搬家，原先是台南列管，後來搬到台中；家防中心在接獲轄區警方通報後，也有聯繫個案列管的台南，可是在這個過程當中就不幸發生了憾事。盧秀燕進一步強調，最重要的是，現在這個施暴者已經被抓起來了，希望司法能夠重懲這個虐童者，讓孩子們的公道可以彰顯，同時也展現司法守護孩子的一個決心。另外，台中市政府社會局表示，此案為台南市家防中心長期服務中的保護個案，台中市家防中心接獲警方通報脆弱家庭後，立即通報台南市家防中心持續追蹤。對於憾事仍不幸發生，社會局深感不捨，將檢視跨縣市通報機制，全力維護兒少安全與權益。此外，女童今年2月14日不幸死亡後，台中市家防中心第一時間派遣社工前往醫院處理，並同步協助安置女童妹妹，確認其安全狀況，確保女童妹妹獲得妥善照護。