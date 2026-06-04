此前有外媒消息指出，美國總統川普（Donald Trump）因不滿以色列升級在黎巴嫩的軍事行動，1日透過電話痛批以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），怒嗆對方：「你他X的到底在搞什麼鬼？」還說要不是因為他，現在已經沒有以色列。對此，納坦雅胡試圖淡化影響，形容就算是親密家人也難免有分歧，自己跟川普關係還是很好的。

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綜合外媒報導，川普日前在通話時大罵納坦雅胡：「你真的是他X的瘋了。要不是我，你早就被抓去關了。我這是在救你的小命欸。現在兩面不討好，每個人都討厭你，大家也因為這件事討厭以色列。」

而納坦雅胡本人隨後接受外媒訪問時，回答即使是親密家人之間，也會出現戰術分歧，但總能找到方法解決，他跟川普是非常好的朋友，有時就算上午意見不合，下午還是能採取一致行動。

納坦雅胡強調，自己跟川普彼此尊重，但被問到川普到底有沒有說過：「要不是我，你早就被抓去關了」這種話時，納坦雅胡拒絕透露細節，只說他與川普在解除真主黨武裝、實現以黎和平的目標一致，真主黨背後是伊朗，若想拯救黎巴嫩、實現和平，就必須解除真主黨武裝，讓黎巴嫩去軍事化。

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川普怒了！電話飆髒話罵納坦雅胡「瘋了」：你他X在搞什麼鬼？

蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。