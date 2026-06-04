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桃園市長張善政日前率全台之先推出「可負擔住宅」，無論買、賣將採「固定總價模式」辦理，避免價格隨市場波動而產生套利空間，落實住宅去商品化政策目標，意指1400萬至2000萬的住宅，民眾可能只需要5折價格就能有房，張善政今（4）日更親赴行政院會尋求中央支持。對此內政部回應，《住宅法》明定社會住宅是「只租不賣」，且對青年照顧數量較少，希望社宅能讓更多的人都有機會享受到國家照顧的權利。對於桃園市府拋出「可負擔住宅」，民眾有機會以市價5折的方式購屋，張善政今日特別出席院會尋求中央支持。對此內政部次長董建宏回應，在去年12月22日，部長劉世芳已經去拜會過市長張善政，並做過相關意見交換。董建宏強調，《住宅法》第三條裡面明定，社會住宅是「只租不賣」。所以當桃園市府推動可負擔住宅為出售型住宅的時候，相對來說能夠照顧的民眾當然就會比較少一點。現在透過「百萬家戶租屋計畫」，包括直接興辦社會住宅、包租代管以及租金補貼，在桃園大概已提供近10萬戶的社會住宅供年輕人，且輪替速度比較快，相較於可負擔住宅，一住要比較長期的時間，所以對青年照顧的數量相對來說就會比較少一點。董建宏說，此外在桃園市可負擔住宅自治條例中，又強調民眾可以自由轉賣。這自由轉賣過程中就會造成一些物權上的爭議跟後續行政管理上面的問題。非常感謝地方政府因應國家住宅需求，提出各種不同的方案，但還是要強調回歸到《住宅法》規定，社會住宅是「只租不賣」，讓更多的人都有機會能夠享受到國家照顧權利，特別是在婚育宅推出之後，會有更多更好的方案來照顧青年朋友。董建宏說明，且民眾取得可負擔住宅過程中，可能會面對一下子就要支付一大筆資金來申購。那銀行因為物權不夠完整，可能貸款成數也不高，這都會造成整個市場上一些問題，那麼內政部會協同其他部會共同協助，再與桃園市府共同討論。