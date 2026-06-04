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民眾黨主席黃國昌近日推出新書，回顧昔日在時代力量時期參與勞基法修法抗爭的往事，並提到某次深夜醒來時，發現時任立委洪慈庸、林昶佐等夥伴皆已離開現場，引發外界熱議。民進黨立委范雲今（4）日批評，黃國昌行為非常不人道，「為什麼黃國昌到哪裡，不管是到時代力量、民眾黨，都是個帶動分裂的力量」。黃國昌在新書《向光前行》中提及，2018年1月時力在凱道抗議，「大約凌晨四點左右，我也許是累了，閉目養神一會兒。當我再張開眼睛時，發現身邊空了，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了」；相關言論引起討論，洪慈庸丈夫、民進黨議員卓冠廷則說，洪慈庸當時剛經歷流產，身體狀況非常不穩，「黃國昌知道，全黨團都知道」，林昶佐還因此陪洪慈庸去醫院，忍受身體不適陪著一起撐到最後一天凌晨被清場的洪慈庸，在黃國昌自戀自溺的敘事底下，被描繪成一個背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒，他居然有臉將這件事拿出來扭曲一個為自己貼金的勳章。民進黨立院黨團上午開記者會，對於黃國昌在新書中的說法，范雲表示，當年這麼重要的行動，黃國昌作為國會領導者，居然沒有先溝通清楚，造成內部分裂。范雲續指，這讓人困惑，黃國昌為什麼到哪裡，不管是到時代力量、民眾黨，都是帶動分裂的力量，這比較遺憾；他說，雖然政黨間有競爭，還是希望大家能團結，發揮各自的監督力量。范雲提到，他替洪慈庸感到很不捨，當年新聞提到是林昶佐陪洪慈庸去醫院，只知道洪在雨中撐到凌晨4點，因身體不適去醫院，現在才看到卓冠廷告訴大家，洪當年是忍著剛流產的身體，且黨團內部都知道，既然大家都知道，黃國昌現在公然出書寫這些東西，非常不人道，也對洪慈庸非常不尊重。