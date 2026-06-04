我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎曾多次事件而被炎上，近期又因跟瑜珈老師鬧翻而備受關注。（圖／翻攝自愛莉莎莎 Alisasa FB）

網紅愛莉莎莎近日與尼泊爾瑜伽老師Raj，發生分潤上的糾紛而鬧翻，愛莉莎莎也在昨（3）日拍影片反擊，雙方隔空交火，再度引發熱議。但其實愛莉莎莎已經不只一次被炎上，她還曾因開轟外送平台，指責外送員延遲超過1小時，自己只好在沒穿內衣的情況下出門找對方，導致她因公開抱怨及「無罩取餐」的用詞而引發爭議。除此之外，她還曾因在泰國置產的事情，跟房產專家Sway隔空交火，多個事件讓外界直呼她根本是被炎上體質。愛莉莎莎近日與尼泊爾瑜伽老師Raj，因分潤問題吵得不可開交，Raj痛批愛莉莎莎是惡魔、危險的操控者，滿嘴謊言，稱他幫忙拍攝線上瑜伽課只拿到1%的分潤。愛莉莎莎先拍片解釋瑜伽課收益問題，結果被瑜伽老師罵說謊，還指控愛莉莎莎在他們來台期間，安排他們夫妻住自己家，自己則跑去睡飯店，還取消掉他們1000元早餐的預算。對此，愛莉莎莎二度拍片反擊，指出瑜伽老師的記憶錯亂。她解釋，當初瑜伽老師夫婦一起來台灣，課程平台「知識衛星」安排他們住五星級飯店，但夫妻倆嫌棄飯店沒陽台等問題，愛莉莎莎才臨時決定，將自己的房子借給他們住，自己去住飯店。不過Raj後來因隱私決定不住愛莉莎莎家，因此愛莉莎莎與平台再把夫妻倆送回飯店，並升級有陽台的行政套房。解釋完後，愛莉莎莎還傻眼直呼：「當有人可以把你做的事情完全扭曲，變成新的版本的時候，你會多麼的helpless，非常的無助。」而在2023年，愛莉莎莎在社群發文透露自己點了Uber Eats外送後，卻遲遲沒有收到，等了1小時都沒等到，外送員疑找不到路。她表示自己等半天後，只好在沒穿內衣的情況下，親自走到加油站取餐，結果回家後發現麵全糊掉，讓她暴怒對著牆壁飆髒話。雖然部分網友同情她等餐過久的遭遇，但她公開抱怨的激烈態度與「無罩取餐」等細節，引來大量網友反彈，認為外送員可能也有難處，雙方因此在社群上掀起兩派論戰。除此之外，愛莉莎莎過去在泰國買房時，曾被一名房地產專家Sway指出缺點，認為愛莉莎莎的新家不位於A級地段，周邊環境包括暗巷及不安全因素，轉售對象主要是華人市場，很好買卻難轉售等，還吐槽「別亂買」。愛莉莎莎則正面反擊，捍衛自己投資眼光，強調海外置產具有高報酬及低稅負的優勢，泰國房產計畫作為短期出租以創造穩定的被動收入，並質疑Sway是否以「大豪宅」的標準來苛求不到500萬的海外小套房，在當時也引發高度討論。