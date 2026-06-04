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國發會：額外匡列5000萬歐元 助台商進入捷克市場

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）近期來台訪問，經濟部長龔明鑫及國發會主委葉俊顯今（4）日在經濟部接見。龔明鑫表示，2022年台灣成立中東歐投資基金後，現在投資案量以捷克最多，葉俊顯則當場宣布，在中東歐投資基金架構下將額外匡列5,000萬歐元（約新台幣18億元）推動「中東歐投資基金捷克加碼方案」來促進雙邊投資與技術交流。龔明鑫說，自己與韋德齊早在 2020 年的時候就認識，議長率領了捷克有史以來最大的訪問團來到台灣，並且發表了演講。對於當時在疫情期間的台灣人來講，是非常非常溫暖的記憶；自己去捷克訪問了4次，從當時擔任國發會主委，到現在擔任經濟部部長，雙方保持著非常好的友誼。2021 年我去拜訪捷克的時候，那時候議長就希望有沒有機會讓台灣跟捷克之間很快可以有航空公司的直航？我們在隔年事實上就達成了這樣的願望；2022 年時，台灣也成立了 2 億美元的中東歐投資基金，以及 10 億美元的融資基金。他表示，投資案件裡面，捷克的數量是最多的。產業合作部分，半導體的部分已經慢慢有一些成果了，包括台灣的振生半導體，已參與布爾諾「先進晶片研究設計中心」的研究計劃，也在捷克設立了據點，投入先進的晶片設計；半導體化學品的物流公司愛豐通運也在5 月 20 日開幕。AI方面，鴻海等企業已在捷克設立很多 AI 伺服器相關的企業跟據點。未來怎麼樣參與歐盟的 AI factory 或 Giga factory 等相關計劃，這些廠商也非常樂於跟捷克合作。葉俊顯報告，為了進一步促進台捷的實質成效，所以國發會將與經濟部緊密合作，在既有的中東歐投資基金架構下，額外匡列5000萬歐元，來推動「中東歐投資基金捷克加碼方案」，將用於投資有意進入捷克市場的台灣企業或者進入台灣市場的捷克企業，和台捷雙方合作的企業。韋德齊感謝龔明鑫非常努力推動捷克與台灣關係的發展，剛已利用約半小時間與龔明鑫談論合作項目，例如台北布拉格直飛航線、韌性計劃、共同為烏克蘭提供人道援助、核能潛力合作等，雙方在過去奠定的良好基礎上，將持續深化雙邊合作關係。