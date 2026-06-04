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美國總統川普（Donald Trump）近期接受美媒訪問時，透露了上月與中國國家主席習近平進行川習會的談話內容，他表示，習近平相當看重美國，還大讚他重返白宮後的政策推行速度，直呼「你做得太快了」，這番話讓川普興奮不已。根據紐約郵報報導，川普在最新的《Pod Force One》訪談中，接受主持人戴文（Miranda Devine）訪問，川普提到，重返白宮後，帶領美國成為世界上「最熱門」的國家，且習近平對此向他表達高度敬意。川普相當自豪地表示，「美國是全世界最熱門的國家，也是全世界最成功的國家。」川普談到自己上個月訪問北京的部分細節，他提到，習近平也是這麼看，「所有人都這麼認為，甚至連習主席也是。我在中國和他見面，他很看重我們。」上個月，川普對中國進行了為期三天的訪問，川普曾公開多次讚揚習近平；而習近平與川普的私下會談中，也同樣不吝讚美之詞。談到這次峰會時，川普自認進行了非常成功的訪問，強調習近平非常敬重他所做的一切。甚至宣稱習近平當場對他說「你做得好快，我從來沒見過這樣的情況」；川普接著說「我接手的是一個陷入嚴重困境的局面，而我已經讓美國成為全世界最熱門的國家。」川普的這番言論，呼應了他在上個月啟程訪中時於 Truth Social 上發表的一篇貼文。當時他主張，習近平認為在前總統拜登執政期間，美國是一個「正在衰落的國家」。川普上個月提到，「兩年前，我們確實是一個正在衰落的國家。對於這一點，我完全同意習主席的看法！但現在，美國是全世界最熱門的國家，而且我希望我們與中國的關係能比以往任何時候都更加強大、更加美好！」