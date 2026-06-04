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藍白過去聯手強渡《財劃法》大幅削弱中央財源，對此內政部研議由地方政府分攤租金補貼預算。台北市長蔣萬安日前批評「中央請客、地方買單」。對此內政部今（4）日說明，租補是中央地方合作共同照顧租屋族，過去在2022年之前本來就是由中央地方各自負擔，之後因疫情等因素決定由中央全額負擔，如今《財劃法》修正，地方稅收也增加了將近2600億元，因此希望地方政府共同負擔，希望讓中央地方一起照顧租屋族的美意能夠共同來合作，會持續與地方保持溝通。對於蔣萬安批評租金補貼是「中央請客、地方買單」，內政部次長董建宏表示，租補事實上不是中央請客、地方買單，而是共同合作照顧租屋族，這是非常重要的政策，在2022年以前本來就是中央地方各自負擔，那從2022年因疫情等因素，才決定由中央全額負擔。董建宏說明，因《財劃法》修正，地方統籌分配款增加了將近4000億元，加上相關住宅的稅收，包括增值稅、房屋稅與地價稅等，地方相關稅收也增加了將近2600億元，這些相關經費的增加，相較於希望地方政府可以協同共同來負擔的租金補貼，大概是80億元左右。董建宏強調，事實上還是希望與地方政府有更多的溝通與討論，希望照顧租屋族的美意能夠一起來合作，會持續與地方保持溝通。