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台北往返布拉格天天直飛 台商加碼投資捷克5千萬歐元

捷克推翻共產黨統治 和台灣共同捍衛民主自由

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）近日率領逾40人大型商業代表團訪問台灣，2日更接受總統賴清德頒授「特種大綬卿雲勳章」，感謝韋德齊對台灣展現的堅定支持與溫暖友誼。他今（4）日召開記者會指出，此行最重要的成果包括台北往返布拉格即將天天直飛，以及台商投資基金會將加碼投資捷克5千萬歐元。外交部長林佳龍則提到，捷克曾於1989年推翻共產黨統治，如今和台灣共同捍衛民主自由。韋德齊今宣布，這趟訪問可說取得了很大的成功，謝謝立法院長韓國瑜和副院長江啟臣的邀請，此行加深兩國之間的合作。事實上捷克參議院才剛在今年三月份通過邀請他進一步發展對台關係，並建議他再次訪問台灣，不過他這次搭乘商業直航班機來訪，因為政府沒有提供他專機，一大團的人就簡單地帶著背包來了。韋德齊提到，此行第一個重要的成果就是增加台北往返布拉格直飛航線到一週七天。第二個就是在他會見經濟部龔明鑫時所談到的結果：台商投資基金會除了1.8億歐元的投資外，還將額外增加5千萬歐元針對捷克投資，協助捷克企業進入台灣市場，或台灣企業進入捷克市場。外交部長林佳龍致詞時則表示，韋德齊一直都是台捷關係的堅定支持者，也倡議相關政策，他已經就像一個道地的台灣人，如他自己所說，回到台灣就像回家那般熟悉與溫暖。適逢今天中國六四紀念日，他想起捷克第三波民主化進程中，1989年的天鵝絨革命推翻了共產黨統治，台灣和捷克都有共同面對獨裁統治和威脅的歷史，相信兩國會更加團結，一起努力捍衛民主自由的生活。林佳龍也強調，隨著華航增班和星宇航空加入，台灣人今年底就可以天天飛往布拉格，大家趕快買票。