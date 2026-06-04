我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（如圖）雖然剛結束與羅志祥的節目主持，不過馬上獲得跟歐漢聲、張立東合作節目《歐耶一級棒》的機會。（圖／記者張一笙攝）

藝人歐漢聲近期接下中天全新帶狀節目《歐耶一級棒》主持棒，攜手張立東與林襄共同主持，睽違9年再度以主要主持人身分回歸，他坦言收到邀約時相當興奮，也把這次機會視為檢驗自己多年來主持功力的重要時刻，過去多半擔任輔助角色的他，如今首度獨挑大梁，自認既期待又有壓力，希望能透過節目累積更多經驗。而歐漢聲也大讚搭檔林襄，直言自己看到她就想起「年輕時的蔡依林」。面對新節目即將播出，歐漢聲也不避諱談到收視競爭話題，由於節目播出時段與其他熱門綜藝節目如小S的《小姐不熙娣》重疊，他坦言難免感受到壓力，不過他強調自己並不把其他主持人視為競爭對手，而是希望透過不同類型節目，共同吸引觀眾回到電視機前收看綜藝內容，他也期盼《歐耶一級棒》能逐步建立屬於自己的特色與觀眾群。對於首次與張立東合作，歐漢聲給予高度評價，表示從對方參加《超級模王大道》時期便一路看著他成長，認為張立東在主持領域潛力十足。面對前輩稱讚，張立東則顯得相當謙虛，坦言能與歐漢聲同台主持壓力不小，也形容像是接受師父驗收成果一般，他更透露家人得知消息後十分開心，甚至特地到廟裡祈福，希望節目開播後能有亮眼成績。至於首次與歐漢聲搭檔的林襄，則分享原本見面前有些緊張，但實際相處後發現對方十分親切，雙方很快就建立良好默契，她透露自己平時就會觀看許多經典綜藝節目，並把有趣橋段收藏起來當作學習素材，希望能持續提升主持能力，這次接下主持工作也讓她有機會在原有啦啦隊與演藝工作之外，開拓更多發展方向。談到林襄的表現時，歐漢聲不吝給予高度評價，認為她不僅有禮貌且工作態度認真，更具備強烈企圖心，他甚至形容從林襄身上看見年輕時蔡依林的影子，無論工作再忙碌都保持充沛活力與學習熱情。不過歐漢聲也提醒林襄要注意身體健康，不要讓自己過度勞累，同時看好她未來發展潛力，認為憑藉目前累積的人氣與國際能見度，未來有機會在海外市場闖出更大成績。