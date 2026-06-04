我是廣告 請繼續往下閱讀

年薪不如黃仁勳 笑稱股東「下次見到他要尊敬一點」

黃仁勳赴韓國搶記憶體 魏哲家看對手拚超車喊「做夢」

台積電（4）日舉辦股東會，股東問題從台積電營運狀況到產業未來藍圖都有，更有人提問董事長魏哲家「年薪報酬是否有比輝達執行長黃仁勳高？」，魏哲家笑稱，「我整個公司整年收入都不如他」。不過，輝達將在台招募3000人，他有信心人才招募不會輸。魏哲家在股東會中表示，自己沒有比黃仁勳高薪，不知道要工作多久才可以達到他的程度，也開玩笑跟股東說「你們下次看到他要尊敬一點」，他一年1700億美元進帳，相當5兆台幣，台積電一整年收入都不如他。股東會後魏哲家舉辦媒體座談問答，媒體關切黃仁勳日前宣布在台招募三千人，同時表態員工應該盡可能拿到薪水，是否影響台積電人才招募。魏哲家指出，台積電薪資跟其他公司相比，特別是基層員工，永遠名列前茅，先前還被其他公司譏笑「財大氣粗」。他強調，自己不怕跟輝達比較人才招募，黃仁勳的口號是「Run, don't walk!」。另有媒體詢問，黃仁勳即將前往韓國複製兆元宴等模式，台積電的優勢還能保持多久。魏哲家說，台積電優勢可以永遠保持，台灣是包含整串生態鏈，累積幾十年功力，韓國無法複製；而黃前往韓國是因為他需要記憶體，出發前也有跟台積電商量過，笑稱「他要吃哪一種雞肉我都知道」。魏哲家也表示，台積電的對手曾在20年前說「要在10年後趕上台積電」，結果10年前又說一次，最近又再說了一次。「我給他們的評語是『做夢』」！