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民眾黨主席黃國昌出版新書《向光前行》，回憶在時力擔任立委時上凱道抗議《勞基法》，稱約凌晨4時許閉目養神，「但當再張開眼睛時，Freddy不見了，洪慈庸不見了，高潞也不見了。」對此，洪慈庸丈夫卓冠廷表示，當時太太剛經歷流產，身體狀況非常不穩，卻被描繪成背叛黃國昌獨自淋雨的叛徒。然而，黃國昌支持者狠酸卓冠廷，連自己的太太都不放過，讓卓在臉書回嗆，「要支持黃國昌，必須得先自我扭曲、自欺欺人，才支持得下去嗎？」針對卓冠廷透露，洪慈庸當時剛經歷流產一事，黃國昌支持者紛紛留言表示，「你這爛咖繼續騙啊」、「卓冠廷真的超屌，居然能拿八年前太太流產掉的小孩，來做政治攻擊，人血饅頭吃到連自己骨肉都不放過」、「流產是很私密的事，為什麼著冠廷你會說全黨都知道」。對此，卓冠廷今（4）日在臉書發文表示，「有人說，慈庸2018年1月6日明明就受訪說『沒有身孕』。是的，慈庸小產了，沒有身孕。怎麼了？有人說，慈庸前幾天還有在國會質詢。是的，慈庸無論不適還是懷孕時期，都沒有缺席立法院工作，怎麼了？」卓冠廷質疑，「有人說，小產是很私人的事情，卓冠廷怎知道？是的，我是他先生，我知道，怎麼了？這幾個質疑，不管多荒謬。請問，有改變黃國昌明知戰友小產身體不適卻還在八年後出書抨擊她搞消失的事實嗎？請問，有改變黃國昌扭曲別人來營造自己孤獨英雄形象的事實嗎？請問，有改變洪慈庸即便身體不適，仍然跟著黃國昌待到最後被清場的事實嗎？」卓冠廷強調，「慈庸是大人，是獨立的個體，他選擇在現場待到最後；他選擇在身體不適的情況下去立法院做好質詢工作；甚至隔年他挺著大肚子質詢、工作到最後一刻、坐完月子立刻回崗位，替當時受輻射影響離世的受害者召開記者會。（她自己都沒主動講過這些事，還覺得可能會加劇社會上女性產後銜接工作的壓力）」卓冠廷痛批，「她做了這些選擇，就改變了黃國昌踐踏戰友來成就自己的事實嗎？我們今天把當年的真相還原，不就是因為黃國昌自己扭曲事實、踐踏別人，形容成『雨夜的背叛、總統府前的決裂』，藉以來墊高自己嗎？我們這八年有拿這件事出來講過嗎？」卓冠廷狠酸，「各位指教者，不管是收錢辦事，還是發自內心對黃國昌狂熱，或許都有吧。但如果你要扭曲事實、自我踐踏才有辦法真心愛黃國昌、為黃國昌護航，那你應該自己捫心自問，支持黃國昌是不是一件值得的事情？最終會如何影響你自己的品格？那是你的課題，祝福你。」