我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政府4日表示，正針對外界通報的南海爭議海域黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）疑似出現新建構造物展開調查，並強調將嚴肅對待任何可能影響其主權權利的局勢發展。根據路透社報導，菲律賓「西菲律賓海國家專案小組」在聲明中表示：「菲律賓政府將嚴肅對待任何在西菲律賓海境內，可能影響我國主權、主權權利及管轄權的局勢發展。」黃岩島是重要漁場之一，位於菲律賓呂宋島西方約200公里海域，距離中國最近的陸地海南島則約874公里，是南海主權爭議熱點之一。菲律賓將其專屬經濟海域內部分南海水域稱為「西菲律賓海」，而中國則稱黃岩島為黃岩島（Huangyan Island）。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）5月30日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間透露，政府已收到有關黃岩島出現不明構造物的初步情報，但目前仍無法確認其性質。他表示，相關資訊仍屬未經證實的原始情報，「我還不知道那究竟是什麼」。他指出，中方過去曾在當地設置浮標等設施，也不排除有外部漂流物進入環礁範圍的可能性。雖然菲律賓官方尚未公布更多細節，但美國海事監測組織「海洋之光」（Sealight）日前發布衛星影像，顯示黃岩島入口附近疑似出現一處新構造物，引發外界關注。黃岩島主權爭議可追溯至2012年中菲對峙事件。自當年雙方爆發海上僵局後，中國持續派遣海警船及海上民兵船在當地常態化部署，實際掌控黃岩島周邊海域。2016年，位於荷蘭海牙的常設仲裁法院就南海仲裁案作出裁決，認定中國對黃岩島的封鎖措施違反國際法，並指出該海域屬於多國漁民長期共享的傳統漁場。不過，中國拒絕承認該裁決結果。菲律賓特別工作小組表示，相關政府機構目前正利用偵察與監測工具，對這處疑似新出現的建築物進行核實與查證，並重申，菲律賓將持續捍衛自身海洋權益，並依據國際法維護在南海的合法權利。目前中國駐馬尼拉大使館尚未就相關報導作出回應。