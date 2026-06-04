前民進黨秘書長、台糖前董座吳乃仁因涉台糖土地賤賣案刑滿出獄，但須賠償台糖1.7億元遭強制執行，台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，但北院目前並未拘提到吳乃仁。對此，國民黨台北市議員張斯綱質疑，吳乃仁是否事前得知要去拘提他？如果人還在台灣，就看「要不要找」而已。

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張斯綱在《中天新聞》節目中表示，他很懷疑吳乃仁現在人到底是不是還在台灣，因為昨天早上開始，事情鬧這麼大，如果吳乃仁覺得他在社會上還有一點點人格信譽的話，就應該主動去投案，而且1.7億對他來說，應該不是個太大的數字。

張斯綱認為，如果吳乃仁還在台灣的話，民進黨從政朋友們、甚至包括賴總統，都應該呼籲他儘早投案，然後趕快把這筆錢清了；如果沒錢清就趕快去坐牢。

張斯綱質疑，吳乃仁過去跟檢察官的關係有多好，包括跟檢察官吃豪奢日本料理，還害一個主任檢察官被停薪兩個月，「吳乃仁是否事前得知昨天要去拘提他？這部分也值得大家去深究」，否則為什麼這麼剛好拘提他的時候，剛好沒辦法找到人？以現在警政單位、包括各個派出所，對轄區的重要人士縱使戶籍不在這邊也知道誰住在這，所以要找到吳乃仁坦白講也沒有那麼難，只是「要不要找」而已、還有吳乃仁是否真的還在台灣。

張斯綱強直言，檢察機關不能擺擺樣子、然後就沒有下文，要認真找吳乃仁讓他儘速歸案。賴總統曾以政治生命捍衛吳的清白，吳乃仁已經被判罪，他的清白已經被檢察機關、被司法否定了，「在這情況下，民進黨不能置身事外。」

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李怡姍編輯記者

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