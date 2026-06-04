輝達執行長黃仁勳本周在輝達GTC大會與台北國際電腦展（COMPUTEX）旋風狂颳，昨日在COMPUTEX供應鏈參訪行程期間現身技嘉展區與技嘉共同總經理李宜泰席地而坐喝台啤的畫面瘋傳。黃仁勳明日將前往韓國展開為期四天的訪問，韓國民眾也感受到這股「仁來瘋」，不僅做出黃仁勳足跡地圖，諸多相關行程紛紛曝光，韓媒也認為他的行程相當多采多姿。
黃仁勳即將訪韓 韓媒指可能時間點
根據韓聯社與朝鮮日報報導，引述韓國財經界、資訊通信技術（ICT）業界消息稱，黃仁勳預計5日出發前往韓國，預計下午搭機抵達，在首爾金浦機場降落，不過，對於黃仁勳的訪韓行程，一名負責國際線出入境業務的機場相關人士表示，對於黃仁勳的入境行程「目前尚未（正式）接獲任何通知」。
黃仁勳下機後立刻與科技巨頭進行烤五花肉餐會
報導提到，黃仁勳預計下機後，傍晚來到首爾市區，預計於5日晚間前往首爾聖水洞一家烤五花肉餐廳，與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨以及Naver創辦人兼董事長李海珍等韓國主要企業領袖會面。預計黃仁勳將就高頻寬記憶體（HBM）、AI資料中心、自動駕駛、機器人以及Physical AI（實體人工智慧）等領域，廣泛討論輝達與韓國企業之間的合作方案。
不過，考量安全因素，韓媒也提到，原先預訂的聚會地點仍可能變更。除了聖水洞之外，弘大及乙支路一帶的餐廳也被列為候選地點。
黃仁勳企業參訪行程曝光
在企業參訪方面，韓聯社指出，黃仁勳將於7日在首爾與NC董事長金澤辰會面，雖然具體議程尚未公佈，但據推測，雙方將討論遊戲和人工智慧領域的合作計劃。黃仁勳也正在協調前往LG集團、現代汽車集團及Naver總部，並以Physical AI合作作為主要議題；此外，黃仁勳也可能造訪位於首爾汝矣島的LG Twin Towers，以及現代汽車集團位於良才洞的總部大樓。位於京畿道城南市的Naver第二總部「1784」也被視為極有可能的參訪地點。
除了韓國大型科技巨頭之外，黃仁勳也將在本週到訪韓國期間，與韓國本土遊戲開發商「魁匠團」（Krafton）的高層會晤，討論雙方在AI領域的更多合作，但並未有具體時間表。
黃仁勳不僅開球也上韓綜
黃仁勳7日也將前往蠶室棒球場，為斗山熊隊開球，在周末，黃仁勳將出演綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為罕見登上韓國綜藝節目的科技巨頭。
在黃仁勳完成所有訪韓行程後，將於8日晚間或9日上午離開韓國，韓國網友也整理出「黃仁勳的足跡」網頁，即時紀錄他的行程。
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根據韓聯社與朝鮮日報報導，引述韓國財經界、資訊通信技術（ICT）業界消息稱，黃仁勳預計5日出發前往韓國，預計下午搭機抵達，在首爾金浦機場降落，不過，對於黃仁勳的訪韓行程，一名負責國際線出入境業務的機場相關人士表示，對於黃仁勳的入境行程「目前尚未（正式）接獲任何通知」。
黃仁勳下機後立刻與科技巨頭進行烤五花肉餐會
報導提到，黃仁勳預計下機後，傍晚來到首爾市區，預計於5日晚間前往首爾聖水洞一家烤五花肉餐廳，與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨以及Naver創辦人兼董事長李海珍等韓國主要企業領袖會面。預計黃仁勳將就高頻寬記憶體（HBM）、AI資料中心、自動駕駛、機器人以及Physical AI（實體人工智慧）等領域，廣泛討論輝達與韓國企業之間的合作方案。
不過，考量安全因素，韓媒也提到，原先預訂的聚會地點仍可能變更。除了聖水洞之外，弘大及乙支路一帶的餐廳也被列為候選地點。
黃仁勳企業參訪行程曝光
在企業參訪方面，韓聯社指出，黃仁勳將於7日在首爾與NC董事長金澤辰會面，雖然具體議程尚未公佈，但據推測，雙方將討論遊戲和人工智慧領域的合作計劃。黃仁勳也正在協調前往LG集團、現代汽車集團及Naver總部，並以Physical AI合作作為主要議題；此外，黃仁勳也可能造訪位於首爾汝矣島的LG Twin Towers，以及現代汽車集團位於良才洞的總部大樓。位於京畿道城南市的Naver第二總部「1784」也被視為極有可能的參訪地點。
除了韓國大型科技巨頭之外，黃仁勳也將在本週到訪韓國期間，與韓國本土遊戲開發商「魁匠團」（Krafton）的高層會晤，討論雙方在AI領域的更多合作，但並未有具體時間表。
黃仁勳不僅開球也上韓綜
黃仁勳7日也將前往蠶室棒球場，為斗山熊隊開球，在周末，黃仁勳將出演綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為罕見登上韓國綜藝節目的科技巨頭。
在黃仁勳完成所有訪韓行程後，將於8日晚間或9日上午離開韓國，韓國網友也整理出「黃仁勳的足跡」網頁，即時紀錄他的行程。
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