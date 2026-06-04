我是廣告 請繼續往下閱讀

2026高雄市長選舉最新民調顯示，國民黨參選人柯志恩支持度39.7%，民進黨參選人賴瑞隆為40.3%，兩人差距僅0.6%。對此，國民黨立委陳菁徽強調，對於這個結果一點都不意外，高雄隊會繼續走遍基層，積極回應高雄市民的期待，「這陣風，會越來越大」。《TVBS》今（4）日公布的最新民調顯示，有88.8％高雄市民表態年底選舉會前往投票，針對藍綠高雄市長人選支持度，柯志恩為39.7％，賴瑞隆40.3％，兩人相差僅0.6個百分點，且有19.9%市民未決定意向。對此，陳菁徽今（4）日在臉書表示，對於這個結果一點都不意外，並透露跟柯出席各種活動，民眾反映都非常熱情，排隊搶著拍照合影，遠遠看到柯志恩也會大喊市長加油、堅定支持柯志恩，顯見柯志恩始終跟高雄市民站在一起，那份有志一同的感受，是真實、具體、很有感的。陳菁徽指出，過去高雄接連爆出環境被破壞的議題，柯志恩不只站在前線發聲，也在中央修法處理問題，展現出解決問題的態度與能力；日前高雄教育現場出現憾事，身為教育專家的柯志恩，也用最快的速度提出修法建議，一個上午就串聯多數在野黨委員連署，敦促政府單位儘快處理問題，「只要回應民意，民意就會跟著走，靠勢派系，民眾只會厭惡」。陳菁徽直言，在每一個議題上，柯志恩都站在民意這一方，一次兩次、一年數年後，大家不知不覺就愛上柯志恩，支持柯志恩，最後當然也會票投柯志恩，這個現象也在這次民調當中展現出來，民眾對柯志恩的喜好度是高出對手，這在高雄真的是一個重要的指標，「剩下不到半年的時間，高雄隊會繼續走遍基層，積極回應高雄市民的期待。這陣風，會越來越大，有志一同，翻轉高雄」。上述調查由TVBS民意調查中心執行，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行市內電話號碼隨機抽樣（RDD）。調查時間為 115 年 5 月 27 日至 6 月 2 日晚間，以及 5 月 30 日下午，共成功訪問 1,207 位 20 歲以上戶籍設在高雄市的民眾。在 95% 信心水準下，抽樣誤差為 ±2.8 個百分點以內。原始資料並依據內政部 114 年底高雄市人口結構進行性別、年齡、地區及教育程度加權處理。