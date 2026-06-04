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源頭防堵毒駕 持電子煙最重罰10萬罰鍰

毒駕拒測低消27萬 累加無上限

近來毒駕頻傳釀嚴重死傷，行政院長卓榮泰今（4）日於院會表示，將從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕3大面向，提出14項作為，將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。為從源頭防堵，衛福部則研擬修法持有電子煙最高可處10萬元；毒駕方面交通部說明，累犯罰鍰無上限，拒測首次開罰27萬元、第2次45萬元，第3次以上加罰18萬元，累加無上限。對於毒駕頻傳一部分原因歸咎於電子煙取得容易，對此衛福部說明，考量現行《菸害防制法》雖已針對使用電子煙行為訂有處罰規定，但對持有行為尚無明確管理機制，已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，規劃未來除得依法沒入外，並可處3萬元至10萬元罰鍰。衛福部說明，另同步增訂網際網路業者應建立違法資訊風險管控及自律管理機制，以落實平台管理責任；另為強化供應鏈源頭管理，加重業者責任，刻正規劃採「使用者行政罰、供應鏈行為刑罰化」分級處罰架構，研議修法方向，期達嚇阻效果，相關修正條文草案完成後將儘速送行政院審查。在重懲毒駕方面，交通部說明，除全面提高法定刑度、吊銷駕照外，毒駕罰鍰機車9萬元、汽車12萬元，第2次、第3次罰鍰再加9萬元，罰鍰無上限；毒駕拒測首次開罰27萬元、第2次45萬元，第3次以上加罰18萬元，同樣累加無上限。