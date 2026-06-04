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▲校長譚芳榮表示，陸官長期選派優秀學生赴國外軍校深造，透過國際交流拓展全球視野，培育具備跨文化素養的軍事人才。（圖／陸官臉書）

陸軍軍官學校持續深化國際交流與教育合作，積極培育具備國際視野與跨域能力的優秀軍事人才。校長譚芳榮日前約見赴美國及中南美洲等7所軍校就讀、利用暑假返國的31位派訓學生，肯定他們在異地求學期間展現堅毅精神與優異表現。譚芳榮表示，學生遠赴海外接受軍事教育，不僅面對嚴格訓練與課業挑戰，更需適應不同文化環境，展現黃埔子弟勇於挑戰、自我突破的精神。他期勉同學將海外所學的先進觀念與實務經驗，轉化為未來建軍備戰的重要能量，成為推動國軍現代化發展的關鍵人才。為提供學生更多元學習機會，陸軍官校除持續辦理長期派訓計畫外，也積極爭取短期交流及寒暑假赴美、日、韓等國研習機會。今年更規劃與美國軍校進行雙向交流，透過互訪學習，提升學生語文能力與國際軍事視野。此外，陸軍官校亦與國內8所大學建立策略聯盟，推動跨校選修機制，開設人工智慧、無人機應用、資訊科技及管理科學等課程，強化科技與軍事專業整合。未來將持續透過國際接軌與產學合作雙軌並進，培育符合現代戰場需求的優質領導幹部，為國軍建軍備戰注入新動能。