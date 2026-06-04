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▲愛買量販自6月5日至6月8日推出生鮮優惠，最優惠的有「雙色玉米」單支僅需10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯We Sweet推出5款芒果季甜點，任2件現折10元。（圖／全聯提供）

▲新品「晶鑽芒果慕斯蛋糕」以透明晶凍鋪上現切芒果。（圖／全聯提供）

全聯上週10元愛文芒果引發瘋搶，沒搶到也別傷心，愛買量販自6月5日至6月8日生鮮蔬果大特價，「雙色玉米」單支10元、「棒棒腿」平均單支20元，還有小黃瓜、台灣鯛魚腹片也都特價。全聯則是芒果鮮果、甜點推出新一波優惠，任兩件現折10元，一公斤愛文芒果最低只要109元。愛買量販自6月5日至6月8日推出生鮮優惠，最優惠的有「雙色玉米」單支僅需10元，還有家庭料理必備的「棒棒腿」，大包裝換算下來平均一隻更只要20元，不管是氣炸雞腿或者滷肉都美味。除了必搶的玉米和雞腿外，夏季熱門的「小黃瓜」600g只要 39元；海鮮部分則推出無刺且料理便利的「台灣鯛魚腹片」400g只要149元。全聯、大全聯芒果季正式開跑，自6月5日起至7月9日前，推出5款芒果季甜點，任2件現折10元；6月5日起至6月25日同步推出芒果鮮果（盒裝、不含裸賣）任2件也現折10元。全聯今年芒果季將過去熱銷前三名一口氣回歸，包括芒果鮮果布蕾（售價159元）、芒果生乳捲（售價129元）、楊枝甘露，其中芒果鮮果布蕾更是升級推出，滿滿的芒果鮮果取代鮮奶油，中間夾層加入百香果凍增添風味。新品有「晶鑽芒果慕斯蛋糕」（售價159元）；經典港式甜品控則不能錯過「楊枝甘露」滿滿芒果、柚子肉與西米露交織，酸甜濃郁、沁涼入心（售價45元）。除了蛋糕與杯裝甜點，還有「芒果水晶蕨餅2入」（售價59元）、「百香果涼糕」（售價55元）。鮮果的部分，6月12日起至6月18日「尚選愛文芒果」（約1kg／盒）特價119元，搭配任兩件折10元，平均單盒只要109元；6月19日起至25日「金煌芒果」（約700g／粒）特價85元，無論切盤鮮食、打成冰沙，或搭配優格、甜點都相當適合。