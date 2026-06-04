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針對日本與菲律賓近期啟動畫分兩國專屬經濟海域及大陸礁層談判案，引發外界高度關注，海洋委員會副主委兼海巡署署長張忠龍強調，日菲協議談判無法影響台灣主權權利，海巡署已於重點海域部署艦船艇執行巡護，只要任何國家企圖訴諸管轄權，海巡署將堅守立場一概驅離，確保台灣漁民作業權益。針對外界質疑護漁態度軟弱澄清，張忠龍表示，日菲協議談判無法影響我國依國際法及海洋法所享有之主權權利，也不影響我國與日本簽署的「臺日漁業協議」及與菲律賓簽署之「臺菲漁業執法合作協定」等既有機制的執行。張忠龍強調，任何國家都不能侵犯我國的主權，海巡署專注在海上捍衛主權，維護自由航行，但任何國家訴諸管轄權，海巡署定將堅守立場，第一時間一概驅離，絕不寬貸。目前已依各漁汛期狀況部署勤務，派遣艦船艇於各重點海域執行巡護任務，確保我國海洋權利及漁民作業權益，請國人放心。