我是廣告 請繼續往下閱讀

川普處境雪上加霜

伊朗戰爭成為川普最大泥沼

美國聯邦眾議院當地時間週三通過一項決議，限制總統川普（Donald Trump）在伊朗的戰爭權力，包括4位共和黨眾議員倒戈，被認為是對川普的一次重大譴責。對此，《CNN》報導分析指出此舉顯示川普處境日益艱難。根據《CNN》報導，限制川普對伊朗動武權力的法案以215票贊成、208票反對通過，眾議院議長強生（Mike Johnson）在投票前曾為川普辯護，並稱若投票通過限制川普權力「很危險」，但最終法案仍然過關。若法案之後在參議院也順利通過，則川普要麼需要從伊朗撤軍，要麼需要獲得國會的批准，且白宮已經預告可能會無視國會決議，華府的政治鬥爭或許會更進一步加劇。川普的民調支持率已跌至歷史新低，之前法院判決甘迺迪中心必須去除川普的名字，美國司法部也放棄了18億美金「反武器化」基金的計畫，因為連參議會共和黨人都群起反對，白宮東翼宴會廳的改建工程也是類似例子，共和黨人也不買單川普的改建方案。川普選擇聯邦住房金融局局長普爾特（Bill Pulte）暫代國家情報總監，由於普爾特毫無相關資歷，因此也遭到廣泛批評，連共和黨人也感到不滿。而在愛荷華州共和黨州長初選中，川普公開支持的眾議員芬斯特拉（Randy Feenstra）意外落選，同樣顯示了川普對共和黨掌控出現鬆動。而真正最讓川普陷入困境的，還是伊朗戰爭本身。目前幾乎沒有跡象表明，美國與伊朗能夠達成讓人滿意的協議，川普似乎找不到解決戰爭的較好方案，即使川普多次強調準備重啟大規模軍事打擊，但類似說法似乎也無法讓德黑蘭感到威脅。川普週三稱伊朗已經同意不會擁有核武，還說有可能在本週末會達成某種協議，不過，川普之前已經多次暗示即將達成協議，但最終並沒有發生，也讓外界越來越對相關說法存疑。