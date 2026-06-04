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▲北市議員鍾沛君揭露北市明星國小發生學生長期偏差案件，呼籲教育局強化校安機制。（圖／鍾沛君辦公室提供）

北市議員鍾沛君接獲民眾爆料，大安區某國小一名小六學生近年偏差行為不斷，曾發生持刀恐嚇、燃燒衛生紙、高樓拋擲危險物等行為，已經10度被校安通報，但教育局卻忽視嚴重性。對此，北市教育局長湯志民今（4）日表示，已在建置系統分析高風險案例，儘早處理此類案件，市長蔣萬安表示，也會建置教師匿名申報系統。蔣萬安今天下午赴議會總質詢，鍾沛君質詢時表示，大安區某國小H姓學生在2024年12月時持筆刀恐嚇同學，因他覺得隔壁班同學欺負H生的同學，學校曾邀請雙方家長到校，H生的家長承諾約束小孩，並會與該生溝通，當時也依規定第一次通報校安事件，去年H生又在校內稱希望取得「精神疾病證明」，以便未來殺人後可脫罪，當時也被校方發現持有尖頭雕刻刀，H生認為班上同學轉學是導師所致，揚言殺害導師。鍾沛君續指，去年12月H生又從高空丟盆栽，校方依然沒有通報，今年又對同學勒脖子，雖聲稱是「玩鬧」，但H生壓制對方並勒住脖子，學校再次通報校安事件，家長到校卻拒絕簽署切結書。她也指出，今年2月時，H生又有「拿髮膠噴老師、拿打火機在廁所燒衛生紙」等，校方除通報外也進行二級輔導，但沒有辦法遏止，今年3月H生又帶打火機到校，並焚燒粉筆、花草等。鍾沛君也指出，H生更要老師從三樓跳下去、詛咒導師請喪假等，但校方也沒有通報。今年4月H生再一次勒住同學的脖子，根據目擊老師到她辦公室所言，被勒住的學生兩眼突出、眼睛內有血絲、臉上微血管出血等，這次有通報校安事件，H生卻聲稱「斷片」，不記得當時情況，隔幾天之後H生之後又帶打火機要燒同學耳朵、拿馬桶刷刷教師的麥克風、茶具跟座位。5月21日又質疑隔壁班學生對他同學不禮貌，H生又帶美工刀到校架在其他學生脖子上，並問「你想死嗎？」雙方發生扭打，最後劃傷對方手臂。鍾沛君表示，事件暴露出很多校方與教育局可以出手阻止的節點，但是可惜不能夠做到。湯志民表示，教育局內也在檢討各校校安通報標準不一，會制定統一設定執行。鍾沛君批評，「教育局嚴以待人、寬以律己」，依法規要求校方在事發24小時之內通報，但校安事件都需要縝密約談雙方並搜證，時間非常短造成一線人員困境，導致許多形式主義，而北市校園暴力事件次數往上攀升，小學的佔比更從三分之一上升到近半數。湯志民回應，教育局內檢討，若同案有兩次以上通報，會特別請校方緊急處理，及早因應。鍾沛君指出，H生的輔導老師竟是其社團老師，但該師也寫報告說，H生有自傷、傷人念頭，訪談後告知校方，校方卻說「沒有那麼嚴重、是不是想把每件事情都鬧大」，她也要求，至少被通報兩次以上的就需要高度關懷與協助，湯志民也表示，相關系統會盡快規劃並儘早分析資料以提供協助。他也表示，在系統建置完成前會先請學校針對較常通報的個案先做因應處理。鍾沛君建議，至少被通報2次以上需要做關懷協助、教育局建置窗口讓教師匿名表達心聲，讓發現狀況的教師可跳過校方，直接反映各種狀況。蔣萬安坦言，校安通報案件數逐年增加，各種安全危害樣態更多元，會即刻與校方在兩週內清查高風險個案，並即刻在一個月內規劃機制改善措施，嫁接教育部的系統與資料，並進行風險分析，而教師反映管道也會規劃申訴系統。