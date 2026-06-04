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台股今（4）日中斷連續四個交易日創下歷史新高的多頭氣勢，受到中東地緣政治風險升溫、油價反彈，以及美股自高點回落的影響，呈現開低走低的修正格局，早盤大跳水，午盤則震盪跌逾400點，最終收盤重挫超過700點，直接跌破46000點大關，以45677.46點作收；台積電收盤下跌40元，報收2385元。上櫃指數收黑，下跌6.72點，報440.10點。權值股幾乎全數收黑，台積電下跌40元，來到2385元；鴻海跌16元，來到293元；台達電跌30元，來到2425元；廣達下跌13元，報404元；聯發科跌115元，收4430元；富邦金上漲1元，收在114元。今日大型權值股遭大舉調節，台積電雖然股東會釋出AI需求強勁利多，但前波漲幅已大，終場下跌40元，成為壓抑大盤的主因。而聯電修正壓力更重，下跌5.5元，收在125元。重電族群士電、亞力股價亮燈漲停，華城尾盤翻黑。部分傳產族群逆勢突圍。其中造紙類股表現最為強勢，大漲逾6%，華紙、正隆午盤漲停鎖死，寶隆漲逾7%、永豐餘也有5%以上漲幅。金融股也相對抗跌，上漲0.9%，凱基金漲逾6.61%，華南金、國泰金收盤漲幅都超過2%，顯示高檔震盪時，有部分避險資金轉向防禦型或具題材的傳產板塊。市場分析，今日大盤重挫主要是連續大漲後的「外部地緣政治藉口修正」，引發短線高檔獲利了結，整體多頭架構尚未完全破壞，但短期內震盪幅度將會明顯加劇。