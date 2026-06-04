我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高科大於2026高雄自動化工業展設置專區，展示智慧製造、AI應用、半導體檢測及綠色永續等多項研發成果。（圖／高科大提供）

南台灣年度指標性工業盛事「2026高雄自動化工業展」於6/3-6/6在高雄展覽館登場。高科大以「AI與淨零雙軸轉型」為主軸參展，展出多項研發成果，內容不再侷限於傳統工業4.0範疇，而是深度對應國家「AI兵分多路進軍百工百業」政策，期將技術實體落地於民生、扣件、半導體與綠能等關鍵產業，為製造業邁向淨零碳排提供一站式解決方案。高科大此次參展整合校內研發團隊及先進材料成型技術中心成果，希望透過展覽平台，讓更多產業夥伴了解高科大在智慧製造與創新技術領域的研發實力，進一步促成技術合作與產學鏈結。校長吳忠信表示，高科大持續以產學合作驅動技術創新，以114年度為例，共服務超過830家次企業，產學合作總金額突破16億元。希望透過學校研發量能與人才培育優勢，成為驅動南台灣區域創新核心引擎與產學共榮轉運樞紐。此次高科大展出多項核心設備與跨域應用技術，涵蓋航太與低軌衛星、智慧餐飲、金屬扣件、半導體檢測、綠能運輸及智慧製造等領域，展現AI技術導入百工百業的多元成果。高科大展位位於S2011-2018及S2062-2068。