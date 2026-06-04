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有點像貓咪！游淑慧：不追究

笑「畫得蠻可愛」！高嘉瑜不提告

蔣萬安也躲不了！高嘉瑜：不要再有下一次

▲蔣萬安、高嘉瑜選舉看板都被畫上「王」字及鬍鬚的小貓圖樣。（圖／翻攝畫面）

助理直呼「滿可愛的」！李明賢：看板是無辜的

台北市成功民權圓環一帶的選舉看板，不分藍綠都被畫上「王」字及鬍鬚的小貓圖樣，台北市長蔣萬安、民進黨內湖南港議員參選人高嘉瑜、國民黨議員游淑慧、國民黨議員李明賢的看板都遭殃。高嘉瑜、游淑慧今（4）日回應表示不追究。北市港湖地區近期出現塗鴉客，在多位議員參選人看板塗鴉。游淑慧今日在臉書發文表示，剛內湖分局來電，說他們找到一名在看板上塗鴉的民眾。對於看板被塗鴉，分局問是否要提出告訴，她請分局先把塗鴉後的照片傳給她看，結果很認真放大一看才發現，對方不是惡意破壞，也不是寫什麼攻擊字眼，只是幫畫了幾撇鬍鬚，變得有點像貓咪。游淑慧說，對方到案說明時表示，因為失業、情緒不穩，才一時做出這樣的事，相信他沒有惡意，因為畫得其實還挺可愛的，因此不追就。針對選舉看板被塗鴉，高嘉瑜今日受訪表示，這種破壞的行為還是盡量不要有，希望大家盡量能有公德心，美化市容比較重要，如果大家想要發揮，希望能找一個適當的地方。高嘉瑜說，塗鴉者蠻公平，若只有一個人被畫，可能會覺得為什麼是自己，看來對方是無差別攻擊，大家無一倖免、都有受害，且普遍評價都覺得畫得還蠻可愛的，所以都一笑置之，目前沒有要對塗鴉者提告，但最真實的樣子才是最可愛的，希望能讓大家恢復原本漂亮的樣子。被問及「隔壁的蔣萬安可愛嗎？」，高嘉瑜表示，大家普遍評價都好像沒有太醜化這個看板，「遠看看不出來，近看才看得出來，民眾經過也會特別注意看板，所以幫我們家了一些料，讓我們可以上新聞，確實用心良苦，但是一次就好，不要再有下一次」。李明賢下午也接到熱心民眾通報位於民權東路的看板「被惡意損毀」，在臉書發文表示，自己的助理急呼呼前往現場查看，結果發現是臉部被塗鴉，「助理合拍一張還回報說『也蠻可愛的』，甚至給我留訊息『喵～』了一聲。」不過，李明賢強調，損壞看板還是不對的，要尊重原始創作權，「不要二創啦！看板也是無辜的，看板不會回覆；有任何建議，還請向阿賢本人陳情投訴啦！」