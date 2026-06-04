我是廣告 請繼續往下閱讀

日本男神龜梨和也在2018年時，曾來台灣錄製節目《KAT-TUN的世界第一助人之旅》，當時他們超在地直接體驗起了摩托車文化，甚至在尖峰時間從三重騎上台北橋，穿破褲、戴著西瓜皮安全帽的畫面，時隔多年看都還笑瘋粉絲，直呼：「好像三重8+9。」《KAT-TUN的世界第一助人之旅》節目中，當天節目主題為「日本體驗不到的，全在台灣享受之旅」，因此龜梨和也在一大早，就穿著破褲、戴著西瓜皮安全帽，騎上了共享機車「WeMo」，從早上八點開始感受台北才有的尖峰車潮體驗。節目畫面中，龜梨和也騎上台北橋後，馬上就被台北的車潮給嚇歪，「離公車好近呀！」、「車也太多了吧」、「大家靠太近了」，再加上上班時間的馬路上，大家可以說是時間就是金錢，因此龜梨和也瘋狂被超車，只有他一人按照自己的步調獨自龜速前進。這段過往的節目畫面，時隔多年再次在網路曝光後，依舊笑翻許多網友，「活久見龜梨和也在三重騎車上台北橋」、「這個速度還給我騎中間我要是通勤時遇到會氣死」、「龜梨和也停車腳還踩在人行道上」、「原來帥哥只要騎摩托車戴瓜皮安全帽」、「救命啊畫面真的好像三重八加九」、「畫面太違和了好好笑。」