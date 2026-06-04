國民黨主席鄭麗文日前啟程展開15天訪美行程，《華爾街日報》更引述近北京消息人士指出，中國國家主席習近平看好鄭將成為2028年台灣總統大選的重要人選，引爆外界高度關注黨內相關佈局。對此，媒體人黃揚明斷言，如果最後由鄭麗文代表國民黨參選總統，「等於保送賴清德」，甚至認為賴清德最樂見的情況，就是看到鄭披掛上陣。
藍營確有拱鄭參選聲浪 黃揚明：已開始為2028備戰
黃揚明今（4）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中表示，若回到一年前，很少人會相信國民黨主席會是鄭麗文，但如今不僅成真，她還已與習近平會面，並展開訪美行程。他透露，自己也聽聞鄭麗文在美國期間已談到為2028做準備，至於是準備輔選、還是親自投入大選？外界仍持續觀察。
黃揚明指出，目前國民黨內確實存在一批支持者，希望將鄭麗文推向2028總統大選舞台，情況有些類似2018年後，藍營開始拱韓國瑜角逐總統時的氛圍。他直言，國民黨內有一群人，只要認為誰具備戰力，就急著將其送上更高政治舞台。
鄭麗文若選總統 他撂狠話：等於保送賴清德
不過，黃揚明對鄭麗文參選前景並不看好，若講得狠一點，「就是保送賴清德，毫無疑問」。他分析，國民黨內原本就有不少重量級政治人物正為2028布局，包括台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人；相較之下，鄭麗文雖然近年聲勢竄起，但無論政治歷練、影響力，都仍難與藍營傳統天王相比。
黃揚明提到，目前國民黨內部其實早已暗潮洶湧，近期圍繞馬英九基金會爆發的爭議，就讓「挺鄭」與「反鄭」勢力打得不可開交。他也警告，如果2028總統布局提前開打，黨內各派系心結只會愈來愈深，屆時恐怕不只是競爭，而是全面性的內部消耗。
「沒有2026，哪來2028」 黃揚明點名新北最危險
黃揚明進一步引用民眾黨前主席柯文哲曾說過的話：「沒有2026，哪來2028」。他認為，2026地方選舉才是真正的關鍵考驗，外界可以先觀察藍軍內部是否出現「不投票」效應，國民黨最喜歡用這種方式懲罰自己人，屆時也能應證是否如民進黨預測，藍營恐輸掉彰化、宜蘭、嘉義等地。
「新北如果掉，鄭麗文就不要想選了！」黃揚明強調，新北向來是國民黨最重要的執政堡壘，一旦失守，勢必重創藍軍士氣與總統布局。他也提到，鄭麗文可能認為只要贏下高雄，便還有機會；但黃揚明並不看好，畢竟現任高雄市長陳其邁不可能放爛本命區，且以藍營參選人柯志恩目前的民調來看，還是呈現明顯落差。
韓國瑜「韓流有功」 鄭麗文14年前參選吞敗仗
黃揚明也拿韓國瑜作比較，指其當年之所以能夠成為國民黨總統候選人，最重要原因在於成功攻下高雄市，創造震撼全台的「韓流效應」，擁有實質戰功作為政治資本。反觀鄭麗文，上一次親自投入選舉已是2012年的事情，距今已長達14年之久，且當時未能當選台中市區域立委，最終她則返回立法院擔任不分區立委。
最後，黃揚明強調，鄭麗文未來若要角逐總統，勢必面臨「連立委都選不上，憑什麼選總統」的質疑，不是她到處喊一喊就可以選總統。同時他也示警，若國民黨2026無法在綠營執政縣市取得突破，鄭麗文2028參選的可能性，幾乎等於零。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃揚明今（4）日在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中表示，若回到一年前，很少人會相信國民黨主席會是鄭麗文，但如今不僅成真，她還已與習近平會面，並展開訪美行程。他透露，自己也聽聞鄭麗文在美國期間已談到為2028做準備，至於是準備輔選、還是親自投入大選？外界仍持續觀察。
黃揚明指出，目前國民黨內確實存在一批支持者，希望將鄭麗文推向2028總統大選舞台，情況有些類似2018年後，藍營開始拱韓國瑜角逐總統時的氛圍。他直言，國民黨內有一群人，只要認為誰具備戰力，就急著將其送上更高政治舞台。
鄭麗文若選總統 他撂狠話：等於保送賴清德
不過，黃揚明對鄭麗文參選前景並不看好，若講得狠一點，「就是保送賴清德，毫無疑問」。他分析，國民黨內原本就有不少重量級政治人物正為2028布局，包括台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人；相較之下，鄭麗文雖然近年聲勢竄起，但無論政治歷練、影響力，都仍難與藍營傳統天王相比。
黃揚明提到，目前國民黨內部其實早已暗潮洶湧，近期圍繞馬英九基金會爆發的爭議，就讓「挺鄭」與「反鄭」勢力打得不可開交。他也警告，如果2028總統布局提前開打，黨內各派系心結只會愈來愈深，屆時恐怕不只是競爭，而是全面性的內部消耗。
「沒有2026，哪來2028」 黃揚明點名新北最危險
黃揚明進一步引用民眾黨前主席柯文哲曾說過的話：「沒有2026，哪來2028」。他認為，2026地方選舉才是真正的關鍵考驗，外界可以先觀察藍軍內部是否出現「不投票」效應，國民黨最喜歡用這種方式懲罰自己人，屆時也能應證是否如民進黨預測，藍營恐輸掉彰化、宜蘭、嘉義等地。
「新北如果掉，鄭麗文就不要想選了！」黃揚明強調，新北向來是國民黨最重要的執政堡壘，一旦失守，勢必重創藍軍士氣與總統布局。他也提到，鄭麗文可能認為只要贏下高雄，便還有機會；但黃揚明並不看好，畢竟現任高雄市長陳其邁不可能放爛本命區，且以藍營參選人柯志恩目前的民調來看，還是呈現明顯落差。
韓國瑜「韓流有功」 鄭麗文14年前參選吞敗仗
黃揚明也拿韓國瑜作比較，指其當年之所以能夠成為國民黨總統候選人，最重要原因在於成功攻下高雄市，創造震撼全台的「韓流效應」，擁有實質戰功作為政治資本。反觀鄭麗文，上一次親自投入選舉已是2012年的事情，距今已長達14年之久，且當時未能當選台中市區域立委，最終她則返回立法院擔任不分區立委。
最後，黃揚明強調，鄭麗文未來若要角逐總統，勢必面臨「連立委都選不上，憑什麼選總統」的質疑，不是她到處喊一喊就可以選總統。同時他也示警，若國民黨2026無法在綠營執政縣市取得突破，鄭麗文2028參選的可能性，幾乎等於零。