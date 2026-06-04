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▲台中工策會舉辦「解密無人機供應鏈秘辛」講座，吸引產業界熱烈參與，共探轉型契機。（圖／工策會提供）

▲灣無人機競技發展協會亦到場共襄盛舉。（圖／工策會提供）

美國無人機產業協會4日拜會台中市政府，與市長盧秀燕就無人機、人工智慧及自動化等前瞻產業發展交換意見。為協助在地產業掌握轉型契機，台中市工商發展投資策進會同日下午攜手財團法人塑膠工業技術發展中心舉辦「解密無人機供應鏈秘辛」講座，吸引眾多製造業者參與，展現台中積極布局無人機產業鏈的企圖心。工策會總幹事陳學聖表示，近年台美在科技及戰略產業領域合作日益密切，無人機已被視為具高度發展潛力的新興產業。隨著國防及產業需求提升，相關政策與資源投入可望持續擴大，為台灣無人機產業發展帶來長期成長動能。陳學聖指出，台中擁有完整且深厚的製造業基礎，不少企業具備切入無人機供應鏈所需的技術能力。面對全球供應鏈重組與國際市場需求增加，企業缺乏的往往不是技術，而是進入產業鏈的機會與平台。透過產官學合作及國際交流，可望協助更多優秀業者接軌全球市場。他表示，台中長期發展航太、精密機械、半導體及光學產業，已形成獨特產業聚落優勢。包括光學鏡頭、航太製造、先進晶片與智慧製造等關鍵技術，皆可成為無人機產業發展的重要支撐，進一步提升台中在全球供應鏈中的競爭力。為鼓勵優質企業拓展國際能見度，工策會也持續推動「台中市金手獎」選拔，透過表彰具研發實力與創新能力的企業，協助產業與國際買家建立連結，爭取更多合作機會。在技術研發方面，塑膠中心副總經理薛光瑩表示，隨著無人機對輕量化、高強度材料需求提升，塑膠中心近年積極投入高階複合材料開發，目前已具備航太級材料技術能力，可提供產業升級所需的技術支援。未來將持續與工策會合作，協助企業掌握新材料應用與市場趨勢。此次講座邀集漢翔公司、塑膠中心及富強鑫等單位分享實務經驗，內容涵蓋航太級製程技術、高性能複合材料應用及智慧製造管理等議題，協助企業了解無人機產業發展方向及供應鏈需求。工策會表示，未來將持續整合產官學資源，推動技術升級與產業媒合，協助台中企業拓展國際市場，把握無人機產業快速成長契機，朝打造下一個國家級戰略產業目標邁進。