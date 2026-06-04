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▲「觀珊望海」搭乘下潛至海平面下的半潛艇觀察屏東恆春半島豐富海洋資源，一探令人驚艷的珊瑚礁生態。（圖／屏東海生館提供）

隨著畢業季到來，不少民眾開始規劃與好友的聚會及出遊行程。屏東海生館深受遊客喜愛的「夜宿海生館」體驗，推「世界海洋日限定-夜宿海生館四人同行一人免費」優惠。無論是畢業旅行、好友聚會或家族旅遊，都可以藉此機會以更優惠的價格，體驗全台獨具特色的海洋夜宿行程。屏東海生館為響應世界海洋日，推出期間限定「夜宿海生館四人同行一人免費」優惠，鼓勵民眾相約同行、共享海洋夜宿體驗。只要於 6 月 5 日至 6 月 8 日間報名夜宿海生館（不限標準／套裝行程），並於訂單備註填入「世界海洋日」，且同行 4 人皆為 6 歲以上，即可享有此優惠。屏東海生館也提醒，活動名額有限，把握難得機會提早報名。廣受大眾喜愛的「夜宿海生館」多元的體驗內容，讓民眾從潮間帶、後場探索、生態解說到夜間觀察，強化對海洋生物與棲地的情感連結與保育認同。而海生館在暑假期間也推出夏季季節限定套裝行程，「蟹逅」結合在地港口社區進行夜間陸蟹觀察與護蟹行動，推動社區參與式保育，幸運的話能遇見正抱著卵的母蟹從陸上往海邊移動。「觀珊望海」搭乘下潛至海平面下的半潛艇觀察屏東恆春半島豐富海洋資源，一探令人驚艷的珊瑚礁生態。「後場揭密」參訪平時無對外開放的海龜收容中心、珊瑚農場與標本研究室，民眾還能用硅藻土，完成一隻專屬自己的感溫變色白鯨，帶回家紀念。