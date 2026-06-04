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▲白冰冰（如圖）今全身行頭就達5000萬，並放話當天會把一棟豪宅戴在身上，總價上看超過億元。（圖／記者吳翊緁攝影）

資深藝人白冰冰憑新歌〈喝酒講酒話〉，時隔28年二度角逐金曲台語歌后！今（4）日她出席記者會，搶先秀出高達5000萬的珠寶行頭，霸氣透露金曲獎當天會把「一棟豪宅戴在身上」。不過被問到戰袍尺度？白冰冰趕緊澄清先前放話要請出「長輩」只是開玩笑，當天仍會以端莊為主，更苦笑為了金曲獎努力減肥，沒想到「減肥10天竟然只瘦了0.05公斤」，逗樂全場。白冰冰入圍金曲後，有不少禮服店上門邀約，她笑說：「之前說會請兩位長輩出來見客是開玩笑的，還是會以端莊為主。」今日出席記者會，白冰冰全身行頭就達5000萬，並放話當天會把一棟豪宅戴在身上，總價上看超過億元。白冰冰說：「我覺得一輩子自己努力獲得的，我就把它穿戴出來，衣服只要得體、戴適當珠寶就會很好看。」白冰冰認為被說珠光寶氣並不是壞事，「你要擁有才能珠光寶氣，代表你貴氣，我在演藝圈53年了欸，慢慢積攢出來。」被問到金曲戰袍是否會走性感路線？白冰冰自嘲：「我會很肉感。」更透露自己減肥10天好不容易減了0.05公斤，沒想到一餐就吃回來。而每年金曲獎總會評選紅毯最美與最醜，對此白冰冰直言：「每一個人的審美眼光都不一樣，有時候最美是真的很美、但有些人也覺得還好；大家都精心打扮想讓自己更好，所以可以誇獎四美就好，別批評四醜。」開玩笑說要評審老師站出來看他們穿得多美？回首28年前首次入圍金曲獎，白冰冰坦言當時經歷喪女之痛心情極其低落。她入圍的專輯《望無夢中人》，歌詞意境與現實生活的痛苦重疊，讓她動了退出演藝圈，心想乾脆不唱了，萌生從此「封麥」的念頭。她回憶當時心情很糟，對入圍和得獎與否完全不在意，甚至連頒獎典禮都沒出席。如今再度入圍，白冰冰心情也不同了，更直呼：「好險沒退休！」