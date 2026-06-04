今（6月4日）是中國六四天安門事件37週年，香港街頭在昨晚有行為藝術家進行悼念活動，掛起6.4公尺的紅線，但隨即就遭便衣警察盤查，被視為香港言論自由日益萎縮的最新跡象。
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陳三木表示，他準備的紅線有6.4公尺，代表天安門事件的6月4日，他的行為是為了表達對死者的哀悼，「當你試圖說或做某事時，卻被監視，這是一種非常不正常的情況」。
陳三木近年來至少被拘留過兩次，2024年六四前夕，他因舉手在空中寫下「八九六四」而被短暫拘留；前一年的六四前夕，他在街頭高喊 「香港人不要害怕，不要忘記明天是6月4日」。
3日傍晚，另一位藝術家陳美彤在附近一間百貨公司外，高舉一個問號形狀的氣球，默默站著。同樣也被警察迅速上前制止，並把她「護送」到地鐵站離開，整個過程大約10分鐘。
香港警方稱，警員在與藝術家們活動地點相符的街頭遇到一男一女，但並未透露他們的姓名。警員上前詢問詳情，隨後兩人自行離開。任何警方的行動都將依法進行，警方將根據國家安全、公共安全和公共秩序面臨的威脅進行適當的部署。
陳三木行動的銅鑼灣東角道鄰近維多利亞公園，過去每年都會舉行悼念六四死難者的燭光晚會，並吸引數萬人參與，直到2020年被禁止活動。新冠疫情限制解除後，原先的守夜地點變成了親中團體每年舉辦的嘉年華的舉辦地點。
同年，北京在反送中運動後，在香港實施國安法，此後，當局不斷打壓異議人士。許多知名活動人士被捕，一些敢於發聲的媒體被關閉，數十個民間團體被解散，其中包括組織守夜活動的團體。
2021年，三名前守夜活動組織者被控違反國安法，煽動顛覆國家政權罪。其中兩人已受審，等待判決，可能在7月宣判。如果罪名成立，他們將面臨最高10年監禁。第三名組織者認罪，有望獲得減刑。