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今年第6號颱風薔蜜橫掃日本，位於日本兵庫縣姬路市的世界文化遺產姬路城，外牆大面積剝落，初步研判與颱風帶來的強風有關，所幸未造成人員傷亡，也未影響對外開放區域。綜合日媒報導，據姬路城管理事務所說明，負責例行巡查的工作人員在3日中午巡邏並確認颱風災情時，發現「ホの櫓」外牆出現明顯損壞，靠近格柵窗周邊的白色灰泥脫落，受損面積約達4平方公尺。掉落的灰泥碎片隨後在下方石垣附近的樹林中被尋獲。管理單位指出，雖然外層灰泥受損，但內部土牆結構並未發現異常，建築主體安全暫未受到影響。由於事發地點位於非公開區域，因此未對遊客參觀造成衝擊，也沒有人員受傷。有「白鷺城」美譽的姬路城，以潔白灰泥覆蓋的外觀聞名，是日本最具代表性的歷史城郭之一。此次受損的「ホ之櫓」坐落於大天守北側，同樣被列為日本重要文化財，平時不對外開放，過去曾於1998年進行外牆修繕工程。日本氣象廳資料顯示，薔蜜颱風於3日清晨接近近畿地區期間，姬路市曾測得每秒25.2公尺的最大瞬間風速。姬路市政府研判，強風可能導致外牆灰泥剝落，但仍將進一步調查實際原因。目前薔蜜目前已經轉為溫帶低氣壓，並持續遠離日本。姬路市表示，未來將邀集文化財專家研議修復方案，並評估受損範圍，以確保這座擁有數百年歷史的世界遺產能夠妥善保存。