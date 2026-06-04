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基隆直航石垣島的「八重山丸」渡輪，歷經延宕後終於在28日晚間啟航並在29日早上抵達石垣島，但又因薔蜜颱風影響被迫比原定時間提早返航。隨著這一航班開航，為石垣島帶來觀光人潮，卻也讓部分當地民眾感到憂心。根據CNN旅遊頻道報導，八重山丸號船舶總噸位為2萬1千噸，航行於台灣北部的基隆港與沖繩石垣島之間。是一艘配備三溫暖、卡拉OK包廂以及甲板咖啡廳的客運渡輪。為想遠離日常、悠閒放鬆的旅客提供了一種理想的旅行選擇。渡輪在台總代理華岡集團總經理洪郁航指出，渡輪航程約8小時，適合重視預算的旅客，以及喜歡慢旅行的人。適合在石垣島停留3至4天，充分放鬆充電後再回去工作，假期就是為了這個目的而存在的。不過，CNN指出，這條航線受到關注的背景，還包括中國持續加強對台灣的軍事施壓，以及日本強化西南群島防衛體制的區域局勢。日本政府已將該船指定為一旦區域緊張局勢升高並演變為武力衝突時，可協助居民緊急疏散的船隻。秋田國際大學副教授陳宥樺表示，中國政府毫無疑問不會樂見這項發展。因為這項渡輪服務開通後，若台海發生緊急事態，中方在戰略判斷上可能需要考慮更多。然而，對觀光客而言，這艘渡輪最大的魅力在於提供了有別於日本一般觀光景點的獨特旅行體驗。石垣島距離東京約2,000公里，但距離台灣僅約270公里。亦有非台日民眾的遊客前來搭乘首航，一名居住在舊金山的旅客表示，「票價相當實惠，而且睡一晚醒來就在日本，超方便。」然而，在歡迎聲背後，也存在對「過度觀光」的擔憂。有人擔心大量旅客湧入可能破壞石垣島豐富的自然環境，並對當地基礎設施造成負擔，而這種憂慮也蔓延至周邊離島。在X上，有當地居民發文宣稱「石垣島本來就已經深受觀光公害所苦。如今台灣渡輪開通，我不希望進一步開發。」根據日本政府統計，人口約5萬人的石垣島，近三年來觀光客數量快速增加，2025年已達到約150萬人次，創下歷史新高。石垣市政府表示，這主要是因為搭船到訪的旅客增加，以及郵輪停靠次數恢復所致。業者也指出，在規劃渡輪航線期間，石垣市政府並未對觀光公害提出疑慮，反而一直支持這項渡輪服務。