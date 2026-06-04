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國民黨主席鄭麗文率團訪美，昨在漢宮大酒樓和舊金山僑學界晚宴，如今卻有媒體指出，漢宮大酒樓是華府親中、促統團體舉辦活動的重要據點，許多人安排活動時甚至會刻意避開場地。不過前立委陳以信則打臉，2023年國民黨總統參選人侯友宜赴美訪問，華府僑宴也是辦在這家餐廳，當時AIT主席羅森柏格也親自出席，根本沒有避諱，更說選該餐廳是因為它夠大擺得下最多桌子。陳以信說，看到媒體這則所謂獨家新聞真是莫名其妙，鄭麗文赴美目前為止順利成功，沒有負面新聞可做，竟然把腦筋動到餐廳頭上，連華府僑宴的餐廳都可以抹紅。陳以信說，他當過國民黨海外部主任，安排過數次國民黨高層訪美行程，挑在馬里蘭州這家餐廳很單純一個原因，因為夠大擺得下最多的桌子，附近其他中餐廳雖然好吃但都不夠大，這家我記得也只能擺四十幾桌，人再多桌子就要放到馬路上，所以其他團體如果人多，選擇來這家餐廳是常有的事，不需要把餐廳抹紅來打擊鄭麗文。陳以信更爆料，2023年侯友宜總統候選人赴美訪問，華府僑宴就是辦在這家餐廳，背後就是他交代華府黨部安排的，當時也是人潮擁擠大爆桌，而且美方為表高度重視，當時AIT理事主席羅森柏格親自出席，而且還坐滿全場根本沒有避諱，如果不相信他後面附上《自由》報導，不信大家可以自己看。