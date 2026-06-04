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公司車報帳流程數位化 月結對帳省時省力

員工自用車出差 一鍵匯出停車單據報帳

遠通電收「企業ETC與路邊停車費代繳」服務推出屆滿周年，近期申辦量突破1,000家，管理車輛逾3萬台。近期大環境面臨油價、缺工雙重夾擊 ，遠通電收指出，經統計使用該服務可節省九成行政成本，為數位轉型重要工具。遠通電收經高公局核准推出「企業ETC與路邊停車費代繳」服務，將企業用車相關費用全面納入數位化管理。以前「公司車」停車報帳流程繁瑣，司機須先自行繳費再憑單請款，或由財務人員逐筆催收單據並人工繳費，會耗費人力，也容易因單據遺失或逾期繳費產生罰單，增加營運成本。遠通電收指出，導入企業代繳服務後，公司會每月彙整所有車輛對帳資料，供企業統一繳費與核銷，大幅降低行政作業與時間成本，同時有效避免人工疏失帶來的額外支出。台灣歷史最悠久、運量市佔率最高的新竹物流，已全面導入該服務，旗下超過3,000台物流車隊都採用代繳，取代過往人工紙本繳費與逐筆核銷流程。新竹物流指出，不僅有效減輕司機與行政人員負擔，也讓第一線配送人員能更專注於運輸任務。未來將持續透過科技工具優化車隊管理效率，提升整體營運效能，並呼應環保與永續經營理念，打造低碳、高效率的物流服務。若為員工出差駕駛「自用車」所產生的路邊或路外停車費，在申辦個人「eTag停車扣繳」服務後，也能大幅提升報帳效率。只要於uTagGo App的「發票/報帳專區」設定公司統編，即可一鍵匯出所有停車單據與電子發票，並直接寄送至指定信箱，無須再逐張蒐集與黏貼紙本單據。知名寵物用品公司沛特國際表示，員工車輛差旅停車已導入自動代扣取代人工繳費，不僅大幅精簡報帳核銷成本，還能避免因公務繁忙漏繳停車費而產生罰單及紙張浪費，整體估算可再替企業節省約8%的停車相關支出。