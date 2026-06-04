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▲「永續同行」透過互動展示，引導大眾思考不同能源因地制宜、相輔相成的可能性，（圖／科博館提供）

▲「暖地共生」將場景拉回日常生活，以國內、外案例呈現地熱的多元發展。（圖／科博館提供） (2567.61 kb)

▲《和熱共榮》與《碳鎖未來》特展，即日起至2027年4月6日於科博館第二特展室、微型特展室開展。（圖／科博館提供） (2493.3 kb)

地底深處蘊藏的熱能，不僅能發電，也可能出現在你每天喝的咖啡、餐桌上的農產品，甚至溫泉觀光產業之中。國立自然科學博物館推出《和熱共榮：人、環境與地熱的永續對話》特展，透過沉浸式互動展示、神話傳說、科學研究成果及生活案例，引領民眾認識地熱能源的多元面貌，並思考能源開發與環境永續之間的平衡關係。展覽由科博館與中央研究院共同主辦，經濟部地質調查及礦業管理中心合辦，從神話傳說、地質科學到能源應用等不同角度切入，帶領觀眾探索地底熱能如何影響人類生活與產業發展，並進一步了解台灣推動地熱能源所面臨的機會與挑戰。開幕活動同步首播中研院耗時多年拍攝的地熱鑽探紀錄片《探熱記》預告，呈現科研與工程團隊投入深層地熱探勘的歷程。展覽期間也將安排影片播映及映後座談，讓民眾有機會深入了解台灣地熱研究與開發現況。此外，屏東縣牡丹國小古謠合唱團也受邀演出，以歌聲串聯地熱文化與土地記憶，為展覽增添人文色彩。科博館館長黃文山表示，地熱不僅是能源議題，更涉及產業發展、環境保護與社會溝通。科博館希望透過展覽扮演科學教育與公共對話平台的角色，讓民眾從多元視角認識地熱，理解其在未來能源轉型中的重要性。中央研究院院長廖俊智指出，地熱是台灣邁向淨零轉型的重要選項之一，中研院近年積極投入相關研究，並於去年完成國內首次深井鑽探研究，希望透過與科博館合作，讓前沿科研成果走入社會大眾視野，促進更多交流與討論。經濟部地礦中心主任徐銘宏則表示，地熱開發仰賴長期的地質調查與風險評估，近年持續建置地熱探勘資訊平台，並公開相關地下探勘成果，提升資訊透明度，協助產官學研各界掌握地熱資源發展潛力。《和熱共榮》特展規劃「暖心記憶」、「熱土探秘」、「足下寶藏」、「暖地共生」及「永續同行」五大展區，從世界各地的地熱神話談起，進一步解析地熱形成原理、台灣地熱探勘歷程及多元應用場景。展覽也透過大型地熱井裝置、岩層顯微影像及互動展示，讓觀眾直觀感受深藏地底的能源世界。其中，「暖地共生」單元特別介紹地熱在農業、畜牧、食品加工及觀光等領域的應用案例，同時探討土地利用、法規制度及環境影響等議題，呈現能源開發背後需要面對的多元課題。展覽最後則透過互動體驗，引導民眾思考不同能源如何因地制宜、相互搭配，共同打造更具韌性的未來能源系統。此外，科博館與國立中央大學合作策劃的《碳鎖未來：碳捕捉、應用與封存》特展也同步登場，從碳循環、減碳技術到碳封存應用等面向，與《和熱共榮》共同回應全球能源轉型與氣候變遷議題。兩項特展即日起於科博館第二特展室及微型特展室展出至2027年4月6日，館方表示，後續將陸續推出講座、工作坊及科學節系列活動，邀請民眾透過展覽認識地熱與碳管理議題，共同思考人類與環境永續共存的未來。