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▲「SNOOPY 足球系列平面一卡通」以復古球員卡風格打造史努比與查理布朗足球造型設計。（圖／一卡通公司提供）

2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup 2026）即將於6月11日在墨西哥登場。迎接四年一度的全球足球盛事，iPASS一卡通攜手超人氣角色史努比，推出全新「SNOOPY《踢足球》造型一卡通」，陪伴球迷一起燃燒足球魂。此次以世界盃足球熱潮為靈感打造的「SNOOPY 2D 造型一卡通」，史努比化身足球明星，搭配專屬立體足球配件。包裝底圖更特別以「MVP」為主題背景，呈現史努比熱血踢球模樣，可愛又充滿臨場感讓粉絲在世足期間隨身帶著最萌應援隊友，共同吶喊「GOAL！」。除了「SNOOPY《踢足球》造型一卡通」於6月10日正式登場外，5月27日已經上市「SNOOPY 足球系列平面一卡通」，以復古球員卡風格打造史努比與查理布朗足球造型設計，搭配亮眼黃藍配色、足球元素及熱血滿分的運動氛圍，兼具收藏與日常使用魅力。其中更推出「BOOT！」讓粉絲一起感受滿滿世足應援感。此次推出的「SNOOPY《踢足球》造型一卡通」採用更高規格的一卡通 PLUS 晶片，兼具收藏與日常使用功能。持卡可搭乘捷運、公車、高鐵、台鐵、渡輪及 YouBike 2.0 等多元交通工具，輕鬆實現「一卡通行，暢行全台」的便利生活。搭配「iPASS MONEY」APP 票卡感應機功能，還可進行票卡加值、查詢餘額及即時交易紀錄，讓可愛角色一路陪伴日常通勤與生活支付。將於6月10日上午11點正式開賣。